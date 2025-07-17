獨／公報夾魯明哲反罷文宣 里長曝1鄰長認個人行為已收回

7月26日罷免選戰進入白熱化，桃園市近期開始發放選舉公報，不過卻傳出中壢有里將選舉公報及立委魯明哲反罷文宣夾在一起一同派送，遭質疑行政不中立。中壢該里里長解釋，選舉公報及反罷文宣昨請各鄰長到辦公室領取發放，並未告知一起夾送，該鄰長承認個人行為，今上午已將文宣收回，僅放置公報及通知單。

今罷免魯明哲罷團PO出一段影片，只見畫面中選舉公報夾帶魯明哲的反罷文宣一個個投入信箱當中，讓罷團批強烈譴責魯明哲，在罷免選舉公報中，夾帶個人宣傳「不同意罷免」DM，這不是疏失，這是公然踐踏民主程序，破壞選舉公平。原本只應投遞中選會的罷免理由書，竟被基層鄰長夾帶候選人反罷文宣一同發送，行政人員竟配合候選人從事政治宣傳，這是明目張膽違反行政中立原則。

起初一開始傳出是中壢明德里夾在一起發放，不過里長陳朝福出面闢謠表示，選舉公報、文宣同時送到里辦公室，有鄰長前來要發放，想說一同夾帶發出，但後來發現一起發送不妥，因此並未發送出去給里上。影片中信箱看起來是新式大樓，並非他們里上。

記者稍早致電該里里長，他表示，公報、文宣昨中午通知鄰長前來辦公室領取並去發放，並沒有交代要一起發放，他事也不知情，今早知道此事後，前往里上訪查，卻也未見相關一同夾帶情況，事後跟鄰長詢問，才知道里上其中一鄰有這樣情況，該鄰長坦言是個人行為，今早已經把罷免文宣收回，只剩公報及通知單留在信箱。

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