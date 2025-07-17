快訊

怒辭台師大自評指導委員 國教院長：無法指導不信任的學校

教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受

普發1萬得舉債？卓榮泰坦言「內心交戰」政府預算細節曝光…網全炸鍋

罷免投票倒數 桃園藍綠互控對方出「奧步」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市議員余信憲控市府漏印投票通知單，企圖利用訊息差打壓投票率。圖／翻攝自桃園市議員余信憲臉書
民進黨桃園市議員余信憲控市府漏印投票通知單，企圖利用訊息差打壓投票率。圖／翻攝自桃園市議員余信憲臉書

罷免投票接近，桃園選情持續升溫，藍綠陣營今都互控對方出「奧步」，民進黨議員余信憲指市府漏印投票通知單打壓投票率，桃園選委會對此已展開調查。另外，國民黨議員詹江村稱坊間有冒用國民黨徽宣傳同意罷免文宣，已具名檢舉到中選會。

余信憲指出，有里長向他爆料，稱桃園市政府漏印投票通知單，要民眾拿身分證和印章去投票，此舉根本是刻意製造混亂，打壓投票率。更扯的是，選舉公報竟然沒寄送到家，叫大家去宮廟拿，根本是蓄意讓選民資訊不足，製造投票障礙。

余信憲說，張善政口口聲聲說依法行政，卻公然違反選罷法規定投票通知單應逐戶寄發 、選舉公報應由政府主動送達，違法操作已嚴重影響選舉公平性；桃園市選委會初步表示，目前已在調查。

詹江村則稱民進黨奧步越來越多，除了選舉公報夾帶反罷文宣涉自導自演，街頭也出現冒用國民黨黨徽、支持罷免的宣傳車及海報，指此舉會混淆視聽，違反選罷法與政黨放，已檢舉到中選會，呼籲中選會應視情況勒令改正，尤其若使用他黨黨徽製造「合作」「附屬」等錯誤印象。

國民黨桃園市議員詹江村指控民進黨出奧步，冒用他黨黨徽，企圖影響選舉。圖／桃園市議員詹江村提供
國民黨桃園市議員詹江村指控民進黨出奧步，冒用他黨黨徽，企圖影響選舉。圖／桃園市議員詹江村提供

罷免 桃園 投票 張善政 反罷

延伸閱讀

選舉公報夾反罷文宣？詹江村指王義川自導自演、里長還原真相

罷免團體家長呼籲 挺罷免護兒少

罷免護國遶境掃街 蘇巧慧：新北六席立委罷免票都要衝高

罷免倒數可喊「告急」？中選會：不可挾帶民調資料

相關新聞

罷免投票倒數！桃市府漏印通知單叫民眾去廟拿遭質疑 選委會曝真相

726罷免投票倒數，民進黨桃園市議員余信憲今指，桃園市政府漏印投票通知單，有民眾沒收到選舉公報，里長還叫大家去廟裡自己拿...

【重磅快評】禁被害人喊救命？李進勇護航大罷免殺紅眼

大罷免投票日倒數計時，中選會主委李進勇一度表示，如果宣稱「告急」、「搶救」，就個案認定還是會被認為違反選罷法規定。相關說...

影／掛國民黨徽稱「同意罷免」？ 藍營台中黨部斥混淆、提告選罷法

國民黨台中市黨部今指出，近日北屯區街頭出現掛有極似國民黨黨徽，並寫有「726投同意救回國民黨」文宣的車輛，引起民眾誤會；...

花蓮投票通知單夾帶傅崐萁反罷文宣 縣議員擬告發違法宣傳

距離罷免投票日剩下不到10天，花蓮縣選委會委託各鄉鎮市公所發放投票通知單、選舉罷免公報，卻有民眾指出，村長發送投票通知單...

選前喊告急李進勇稱違規 翁曉玲：有違反選罷法之虞

中選會主委李進勇昨稱罷免投票前喊「告急」恐有違規之虞，國民黨立委翁曉玲今表示，建議李進勇在此階段最好不要再發表任何的言論...

【重磅快評】中選會變「終」選會 李進勇告急大罷免？

726大罷免投票，滿滿的「告急」文宣，中選會主委李進勇昨天特別叮嚀，具有「民調外觀」的告急將違反選罷法規定，若有人檢舉就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。