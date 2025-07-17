罷免投票倒數 桃園藍綠互控對方出「奧步」

大罷免投票接近，桃園選情持續升溫，藍綠陣營今都互控對方出「奧步」，民進黨議員余信憲指市府漏印投票通知單打壓投票率，桃園選委會對此已展開調查。另外，國民黨議員詹江村稱坊間有冒用國民黨徽宣傳同意罷免文宣，已具名檢舉到中選會。

余信憲指出，有里長向他爆料，稱桃園市政府漏印投票通知單，要民眾拿身分證和印章去投票，此舉根本是刻意製造混亂，打壓投票率。更扯的是，選舉公報竟然沒寄送到家，叫大家去宮廟拿，根本是蓄意讓選民資訊不足，製造投票障礙。

余信憲說，張善政口口聲聲說依法行政，卻公然違反選罷法規定投票通知單應逐戶寄發 、選舉公報應由政府主動送達，違法操作已嚴重影響選舉公平性；桃園市選委會初步表示，目前已在調查。

詹江村則稱民進黨奧步越來越多，除了選舉公報夾帶反罷文宣涉自導自演，街頭也出現冒用國民黨黨徽、支持罷免的宣傳車及海報，指此舉會混淆視聽，違反選罷法與政黨放，已檢舉到中選會，呼籲中選會應視情況勒令改正，尤其若使用他黨黨徽製造「合作」「附屬」等錯誤印象。 國民黨桃園市議員詹江村指控民進黨出奧步，冒用他黨黨徽，企圖影響選舉。圖／桃園市議員詹江村提供

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