罷免投票倒數 桃園藍綠互控對方出「奧步」
大罷免投票接近，桃園選情持續升溫，藍綠陣營今都互控對方出「奧步」，民進黨議員余信憲指市府漏印投票通知單打壓投票率，桃園選委會對此已展開調查。另外，國民黨議員詹江村稱坊間有冒用國民黨徽宣傳同意罷免文宣，已具名檢舉到中選會。
余信憲指出，有里長向他爆料，稱桃園市政府漏印投票通知單，要民眾拿身分證和印章去投票，此舉根本是刻意製造混亂，打壓投票率。更扯的是，選舉公報竟然沒寄送到家，叫大家去宮廟拿，根本是蓄意讓選民資訊不足，製造投票障礙。
余信憲說，張善政口口聲聲說依法行政，卻公然違反選罷法規定投票通知單應逐戶寄發 、選舉公報應由政府主動送達，違法操作已嚴重影響選舉公平性；桃園市選委會初步表示，目前已在調查。
詹江村則稱民進黨奧步越來越多，除了選舉公報夾帶反罷文宣涉自導自演，街頭也出現冒用國民黨黨徽、支持罷免的宣傳車及海報，指此舉會混淆視聽，違反選罷法與政黨放，已檢舉到中選會，呼籲中選會應視情況勒令改正，尤其若使用他黨黨徽製造「合作」「附屬」等錯誤印象。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言