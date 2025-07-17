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挺大罷免但行程市政為主 陳其邁：人民期待正常國會
離立委大罷免投票只剩9天，由反共護台志工聯盟與民進黨共同發起的「護國大遶境」已舉辦數日，全台民進黨各級人員紛紛投入街頭宣講、站路口與催票行動。高雄市長陳其邁表示，人民期待正常運作的國會，而不是法案有違憲爭議、未和地方政府充分溝通的國會，他雖然支持罷免運動，但目前仍以市政行程為主。
陳其邁表示，台灣現在面臨到重大變局，不管是地緣政治、區域安全或是經濟關稅挑戰，人民期待行政、立法應充分合作，共同面對國家的重大挑戰，也針對法案、預算好好協商、審查，「但現在在立法院很顯然的，在各式的法案有非常多違憲爭議」，就連中央、地方財政收支劃分的內容，也都沒有和地方政府、行政部門做充分協商。
陳其邁今受訪表示，人民期待的是一個正常運作的國會，這是對台灣非常重要的事，但胎現暫身為地方首長，有非常多的市政還需要繼續推動，包括最近南部天災或相關市政規劃，所以還是會以市政行程優先。
此次大罷免，民進黨初期由「公民先行」策略出發，讓地方罷團主導提案連署流程，第二階段才由黨公職協助推動，第三階段則全面轉為「與公民同行」，黨內各級人員紛紛投入街頭宣講、站路口與催票行動，展現高度動員力。民進黨與罷團7月24日將在凱達格蘭大道上聯合舉辦「罷前之夜」造勢活動，號召民眾站出來支持罷免行動。
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