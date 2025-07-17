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大罷免國際記者會 外媒詢問通共證據？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
罷團17日召開國際記者會，外媒質疑罷團控訴藍委聯共賣台的證據。圖／台灣醒報
罷團17日召開國際記者會，外媒質疑罷團控訴藍委聯共賣台的證據。圖／台灣醒報

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「雖然國民黨團看起來在執行中國的意志，但你們有沒有具體的證據？」17日的大罷免記者會上，有外媒對罷團提出這樣的質疑。新竹罷團代表、陽交大教授林志潔回應說，以新竹藍委鄭正鈐為例，就有手機與對岸直接聯繫的案件，包括資金、政府公文等；桃園罷團代表則說，藍委傅崐萁選舉時不用募資，還能援助其他藍委做小物。

看不下去藍委作為

由台灣勵志協會號召的大罷免國際記者會上，兩岸政策協會理事長譚耀南強調，大罷免不是藍綠對決、也非政治惡鬥，看到藍營立委在立法院的表現，違法違憲、濫刪預算、與中共唱和，選民自發性的站出來發動罷免，並將於26日投票，決定各自立委是否適任。

罷免立委王鴻薇的罷團代表痛批，他們並非政黨動員，而是犧牲工作、家庭並自掏腰包，站出來推動罷免，因為「我們是台灣人」，看到在野黨配合中共，國民黨立委在立法院亂刪預算、制定《財劃法》掏空政府，而且寧願去年4月去見中國政治局常委王滬寧，也不出席5月的總統就職典禮，國家忠誠度令選民擔憂。

有藍委疑受中國資助

不過對此，金融時報的記者提問說，雖然國民黨團看似在台灣實踐中國的意志，但罷團是否有明確的證據？對此，陽交大教授、曾代表民進黨參選新竹立委的林志潔指出，國民黨立委鄭正鈐的助理有揭露，鄭曾多年接受中國的贊助，還請助理幫忙回訊息，裡面還包括政府的公文檔案，對話紀錄對方還有詢問「選舉是否欠資金？」。

「中國會利用立委的軟肋進行施壓！」林志潔說，鄭正鈐負債累累，連信用卡都常常付不出錢，因此就容易被中國利用，成為在台灣國會裡面的代理人；桃園罷免國民黨立委牛煦庭的代表也說，國民黨團總召傅崐萁選舉都不用募款，卻還有能力幫其他選區藍委訂做文宣小物，資金從何而來不免讓人質疑。

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