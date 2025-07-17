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選舉公報夾反罷文宣遭疑不中立 魯明哲澄清反擊

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
7月26日罷免選戰進入白熱化，桃園市近期開始發放選舉公報，不過卻傳出中壢有里將選舉公報及立委魯明哲反罷文宣夾在一起一同派送，遭質疑行政不中立。圖／翻攝自臉書中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲
7月26日罷免選戰進入白熱化，桃園市近期開始發放選舉公報，不過卻傳出中壢有里將選舉公報及立委魯明哲反罷文宣夾在一起一同派送，遭質疑行政不中立。圖／翻攝自臉書中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲

7月26日罷免選戰進入白熱化，桃園市近期開始發放選舉公報，不過卻傳出中壢有里將選舉公報及立委魯明哲反罷文宣夾在一起一同派送，遭質疑行政不中立。魯明哲團隊澄清，選舉公報夾帶文宣一事，與魯明哲辦公室無關。

罷免魯明哲罷團今天PO出一段影片，只見畫面中選舉公報夾帶魯明哲的反罷文宣一個個投入信箱當中，讓罷團批強烈譴責魯明哲，在罷免選舉公報中，夾帶個人宣傳「不同意罷免」DM，這不是疏失，這是公然踐踏民主程序，破壞選舉公平。原本只應投遞中選會的罷免理由書，竟被基層鄰長夾帶候選人反罷文宣一同發送，行政人員竟配合候選人從事政治宣傳，這是明目張膽違反行政中立原則。

魯明哲團隊說，選舉公報夾帶文宣一事，與魯明哲辦公室無關，而根據媒體提示畫面，該地點應是民宅或私人辦公室，也許是熱心支持者自發行為，但我們也呼籲不管是反罷免或罷免團體，都應遵守相關法令，避免造成不必要的紛爭。

魯明哲 行政中立 罷免 桃園 投票

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