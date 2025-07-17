選舉公報夾反罷文宣？詹江村指王義川自導自演、里長還原真相

7月26日罷免選戰進入白熱化，桃園市近期開始發放選舉公報，不過卻傳出中壢有里將選舉公報及立委魯明哲反罷文宣夾在一起一同派送，遭質疑行政不中立。中壢明德里長陳朝福澄清，並未發送，是公報跟文宣同時送到辦公室有鄰長以為要一起發送，不過事後發現不妥後就未送。

今罷免魯明哲罷團PO出一段影片，只見畫面中選舉公報夾帶魯明哲的反罷文宣一個個投入信箱當中，讓罷團批強烈譴責魯明哲，在罷免選舉公報中，夾帶個人宣傳「不同意罷免」DM，這不是疏失，這是公然踐踏民主程序，破壞選舉公平。原本只應投遞中選會的罷免理由書，竟被基層鄰長夾帶候選人反罷文宣一同發送，行政人員竟配合候選人從事政治宣傳，這是明目張膽違反行政中立原則。

市議員詹江村也在臉書爆料表示，該名里長為綠營市議員親戚，立委王義川自導自演，製造魯明哲傳單夾帶投票通知，再發文攻擊行政不中立，不過一張都沒發出去，只是為了造謠。

陳朝福解釋，選舉公報、文宣同時送到里辦公室，有鄰長前來要發放，想說一同夾帶發出，但後來發現一起發送不妥，因此並未發送出去給里上。影片中信箱看起來是新式大樓，並非他們里上。 7月26日罷免選戰進入白熱化，桃園市近期開始發放選舉公報，不過卻傳出中壢有里將選舉公報及立委魯明哲反罷文宣夾在一起一同派送，遭質疑行政不中立。圖／翻攝自臉書中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲

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