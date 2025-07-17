台中3罷團再集結 明晚「台灣大道罷免一條龍」

首波大罷免將在7月26日投票，台中市區中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」等3罷團志工繼日前「文心路一條龍」後，預計明晚再次串聯，展開「台灣大道罷免一條龍」，展現罷團團結合作的強大力量。

中選會審定首波罷免案，包括台中市區3名藍委，包括中四廖偉翔、中五黃健豪與中六羅廷瑋都列為首波遭罷免名單內。

中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」等台中這三區罷團志工預計明天晚上6時至7時，將站在台灣大道各路口，如同日前文心路一條龍，將展開「台灣大道的罷免一條龍」罷免活動。

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