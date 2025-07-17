中台灣最大場！藍營719反罷免造勢 朱盧蔣韓大咖雲集
大罷免第一波投票倒數，藍綠造勢宣講進入白熱化，國民黨12日在一級戰區台中造勢，19日本周六將在台中再辦一場「台中再贏一次」反罷造勢晚會，黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜等大咖都將出席。
這場造勢晚會預計由中部縣市大串連，除了朱盧蔣韓，還有基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台中前市長胡志強、中廣前董事長趙少康，立委則有台中遭罷6藍委與謝龍介、馬文君、游顥、柯志恩、丁學忠等人，藍營以外還有民眾黨主席黃國昌、無黨籍立委高金素梅。
晚會從7月19日下午6時半開始，地點靠近台中歌劇院，位於黎明路二段與市政路交叉口空地，內部預估超過萬人集結。
國民黨台中市黨部主委顏文正表示，719反罷造勢是中部最大場，25日選前之夜大造勢辦在台北，盧秀燕將北上出席，中四、五、六遭罷藍委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋留在台中各自辦選前之夜。
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