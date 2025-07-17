李進勇稱「告急」恐違規又改口 趙少康：傷害中選會獨立

中選會主委李進勇昨稱罷免投票前喊「告急」恐有違規之虞，中廣董事長趙少康今日表示，李進勇擅自過度解釋法律，難怪被說「知恥近乎勇、不知恥近乎李XX」，台灣選舉喊「告急」行之有年，過去中選會從不管，遇到大惡罷就不能「告急」，憑李進勇一句話就有法律效果？

李進勇昨一度表示，宣稱「告急」就個案認定還是會被認為違反規定，後又改口稱他沒有說不能。

趙少康說，大惡罷第一梯次在7月26日投票，投票前10天起不能發布或評論民調的規定大家都知道，但是沒想到，只因為李進勇的一句話，這次投票連行之有年的「告急」都可能觸法？身為主委，李進勇無視中選會是委員合議制，擅自過度解釋法律，難怪被說「知恥近乎勇、不知恥近乎李XX」。

趙少康指出，為了刺激支持者投票，每到選舉後期，台灣總是「告急」、「搶救」標語滿天飛，雖然同一個選區的每個人都「告急」的現象很不合理，但也行之有年，只要不違法，候選人當然會進一切努力求勝，能打的牌全都要打。

趙少康質疑，怎麼都已經「告急」成選戰文化了，中選會從來不管，今年遇到中華民國史上首次大惡罷，突然就不能告急了？李進勇自己2018選雲林縣長的時候也喊告急，去年立委選舉，民進黨還大打「搶救義川大兵」口號，現在光憑李進勇一句話，就有法律效果？

趙少康表示，有些機構的中立性特別重要，中選會就是其中之一。過去中選會主委常由無黨無派的人士擔任，不要有政黨色彩。但是民進黨執政就想吃乾抹淨，每個位置都要酬庸自己人，連中選會都不放過，李進勇的黨派色彩這麼濃，根本沒資格當主委，當了主委，言行果然爭議不斷，傷害中選會獨立超然的地位。

趙少康強調，民進黨用人一向只有一黨之私，知恥近乎勇，李進勇如果知恥，趕快自己辭職，一個無法平息選務紛爭，只會製造對立跟衝突的主委，快走不送了。

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