34萬份投票通知書印錯？新北選委會：測試中、不影響作業

7月26日是罷免投票日，各縣市選委會將送投票通知單到各家戶，但新北市議員張嘉玲質疑，新北選委會印錯選舉公報的QR CODE，出現錯誤連結，正在重印中，還貼出疑似要被處理掉錯誤的34萬7363份投票通知單，對此，新北市選委會說明，是測試中發現錯誤，已立即更正，可如期完成分送作業。

張嘉玲在FB發文質疑，新北市選委會前天要求民政人員，把所有印錯的「投票通知單」拆掉，讓選委會回收，之前謠傳說沒有投票通知單，新北市選委會到底在配合誰演出？而稍早張嘉玲在中和區公所門口，拍下疑似要被打包處理掉錯誤的34萬7363份投票通知單。

新北市選委會說明，罷免通知單印製過程，因測試發現錯誤，故已立即作更正，正確性是最重要的。目前罷免通知單及罷免公告內容均已印製完成，並將於規定時間內分送至各家戶，可如期完成分送作業。

新北市選舉委員會表示，第11屆立法委員罷免案罷免公告內容，已全部印製完成，並於昨(7月16日)日全數送達本市各區公所。至於投票通知單將於今(7月17日)日全數中午前，印製分戶裝訂完成，今日下班前送至各區公所。

另，新北市選舉委員會表示，雖依公職人員選舉罷免法第47條規定，罷免公告內容及投票通知單，應於投票日二日前送達各家戶；但為能確保民眾投票權益及早日得知罷免公告內容，已要求罷免案選舉區內各區公所，務必於7月22日前將投票通知單及罷免公告內容全部分送至各家戶，完成分送作業。

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