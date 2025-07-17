快訊

雖已認罪行賄柯文哲 京華城法務經理：不清楚為何捐30萬

蘋果iPhone 17全系列顏色「最終版」曝光！5新色爭豔超期待

台灣會被川普賣掉？台資深外交官：勿低估川普能耐

聽新聞
0:00 / 0:00

34萬份投票通知書印錯？新北選委會：測試中、不影響作業

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員張嘉玲貼出疑似要被處理掉錯誤的34萬7363份投票通知單，今天放在中和區公所門口。已立即更正。圖／新北市議員張嘉玲提供
新北市議員張嘉玲貼出疑似要被處理掉錯誤的34萬7363份投票通知單，今天放在中和區公所門口。已立即更正。圖／新北市議員張嘉玲提供

7月26日是罷免投票日，各縣市選委會將送投票通知單到各家戶，但新北市議員張嘉玲質疑，新北選委會印錯選舉公報的QR CODE，出現錯誤連結，正在重印中，還貼出疑似要被處理掉錯誤的34萬7363份投票通知單，對此，新北市選委會說明，是測試中發現錯誤，已立即更正，可如期完成分送作業。

張嘉玲在FB發文質疑，新北市選委會前天要求民政人員，把所有印錯的「投票通知單」拆掉，讓選委會回收，之前謠傳說沒有投票通知單，新北市選委會到底在配合誰演出？而稍早張嘉玲在中和區公所門口，拍下疑似要被打包處理掉錯誤的34萬7363份投票通知單。

新北市選委會說明，罷免通知單印製過程，因測試發現錯誤，故已立即作更正，正確性是最重要的。目前罷免通知單及罷免公告內容均已印製完成，並將於規定時間內分送至各家戶，可如期完成分送作業。

新北市選舉委員會表示，第11屆立法委員罷免案罷免公告內容，已全部印製完成，並於昨(7月16日)日全數送達本市各區公所。至於投票通知單將於今(7月17日)日全數中午前，印製分戶裝訂完成，今日下班前送至各區公所。

另，新北市選舉委員會表示，雖依公職人員選舉罷免法第47條規定，罷免公告內容及投票通知單，應於投票日二日前送達各家戶；但為能確保民眾投票權益及早日得知罷免公告內容，已要求罷免案選舉區內各區公所，務必於7月22日前將投票通知單及罷免公告內容全部分送至各家戶，完成分送作業。

罷免 新北 投票

延伸閱讀

桃園里長發選舉公報竟夾「反罷文宣」 選委會：移送法辦

罷免團體家長呼籲 挺罷免護兒少

罷免護國遶境掃街 蘇巧慧：新北六席立委罷免票都要衝高

罷免倒數可喊「告急」？中選會：不可挾帶民調資料

相關新聞

挺大罷免但行程市政為主 陳其邁：人民期待正常國會

離立委大罷免投票只剩9天，由反共護台志工聯盟與民進黨共同發起的「護國大遶境」已舉辦數日，全台民進黨各級人員紛紛投入街頭宣...

選舉公報夾反罷文宣遭疑不中立 魯明哲澄清反擊

7月26日罷免選戰進入白熱化，桃園市近期開始發放選舉公報，不過卻傳出中壢有里將選舉公報及立委魯明哲反罷文宣夾在一起一同派...

選舉公報夾反罷文宣？詹江村指王義川自導自演、里長還原真相

7月26日罷免選戰進入白熱化，桃園市近期開始發放選舉公報，不過卻傳出中壢有里將選舉公報及立委魯明哲反罷文宣夾在一起一同派...

台中3罷團再集結 明晚「台灣大道罷免一條龍」

首波大罷免將在7月26日投票，台中市區中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」等3罷團志工繼日前「文心路一條...

726大罷免整理包／我有投票資格嗎？住哪裡能投票？上班怎麼辦？規定一次看懂

2025年台灣將舉行史上罕見的「大罷免」投票，焦點集中在24件國民黨立法委員與遭停職的新竹市長高虹安罷免案，總計25案…

中台灣最大場！藍營719反罷免造勢 朱盧蔣韓大咖雲集

大罷免第一波投票倒數，藍綠造勢宣講進入白熱化，國民黨12日在一級戰區台中造勢，19日本周六將在台中再辦一場「台中再贏一次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。