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台中罷免案監察員可在工作地投票 限戶籍同一選區

中央社／ 台中17日電

台中市選舉委員會今天發布，這週將加開假日講習場次通知跨區參加講習有困難監察員參加；另外，符合工作地投票規定的監察員都可在工作地投票所投票，但限戶籍與工作同選區。

對於有罷免團體推薦的投開票所監察員反映，未收到講習通知或跨區參加講習有困難，擔心因為沒有參加講習而失去監察員資格。

有關罷免案投開票所工作人員講習，台中市選舉委員會發布新聞稿說明，已請各區選務作業中心若有投開票所選務人員（含監察員），無法於之前安排的期日及跨區參加講習有困難者，於這週加開假日講習場次並通知前往講習。

為回應各界關心及服務辛勞選務工作人員（含監察員）堅守選務及監察崗位，免於回戶籍地投票，市選委會表示，有關工作地投票名冊編造作業前未及列入者，經請各區戶政事務所協助緊急作業，已完成監察員工作地投票名冊及投票通知單編印。

市選委會指出，只要符合工作地投票規定的選務工作人員（含監察員）均可在工作地投票所投票，惟仍須注意依選罷法規定「投票所工作人員，得在戶籍地或工作地之投票所投票。但在工作地之投票所投票者，以戶籍地及工作地在同一選舉區，並在同一直轄市、縣（市）為限。」

此外，市選委會並說明，將從17日起，將投票通知單併同罷免公告依規發送。

罷免

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