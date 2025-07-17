桃園里長發選舉公報夾反罷文宣 選委會：移送法辦

726罷免投票倒數，桃園中壢卻傳出有選舉公報竟夾帶反罷魯明哲文宣，引發爭議。桃園市選委會今表示，選舉公報由各區公所轉請里、鄰長協助分送至家戶，目前已針對該里里長調查中，將要求當事人將相關行為說明清楚，對於違反行政中立行為，也會依規定移送法辦。

民進黨祕書長林右昌今受訪時提到，他接到訊息，指桃園魯明哲選區，不同意罷免的宣傳品居然跟選舉公報放在一起、投遞到民眾信箱，這是非常不當行為，也違反選舉公平原則，到底是誰允許、授權、指使的？桃園市政府應該立即追查並追究相關責任。

選委會中午回應，針對網傳傳單夾帶投票通知單，選委會已有所掌握，目前正針對該里里長調查當中，除要求當事人將相關行為說明清楚，對於違反行政中立行為，也會依規定移送法辦。

選委會強調，為維護罷免選務行政中立及公平性，中選會7月10日以中選務字第1143150545號函行文辦理罷免案各該市縣選委會務必注意行政中立，選委會並於7月7日桃園市選務協調會中，提醒各區公所於辦理旨揭罷免案務必嚴守行政中立，於罷免公告及投票通知單分送作業時，切勿夾帶任何資料，不得有違反行政中立情事。

選委會表示，本次罷免案罷免公告及投票通知單分送作業，援例由各區公所轉請里、鄰長協助分送至家戶，為維護分送作業的行政中立，中壢區公所本次送達資料給里長時，還特別檢附「維持行政中立」的宣導單。

選委會表示，針對網傳中壢區個案，已再次函文請各區公所務必注意行政中立，並責請中壢區公所再次提醒所有里長，務必注意嚴守行政中立外；另請中壢區公所確實調查個案情況，該里剩下尚未發送的罷免公告及投票通知單，將請中壢區公所改由里幹事發送。 桃園中壢今傳出有里長發放選舉公報時，竟夾帶反罷魯明哲文宣，引發爭議。圖／取自王義川Threads

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