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罷免團體家長呼籲 挺罷免護兒少

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
多個罷免團體上午於立法院舉行記者會，呼籲家長踴躍出來投下同意罷免，用選票守護下一代。記者曾原信／攝影
多個罷免團體上午於立法院舉行記者會，呼籲家長踴躍出來投下同意罷免，用選票守護下一代。記者曾原信／攝影

民進黨立委張雅琳上午偕同多個罷免團體於立法院舉行記者會，呼籲所有關心孩子成長環境的家長投下罷免同意保護兒少。

立委張雅琳表示當立委帶頭霸凌，家長要如何告訴小孩台灣是民主社會，並舉例批評國民黨立委牛煦庭多次以激烈言詞羞辱支持罷免的民眾。一位來自基隆的罷免團體志工「皮筋兒」表示，由於參與罷免林沛祥，多次遭到匿名恐嚇，甚至連九歲女兒的生命都受威脅，因此更加要站出來挺罷免。

多個罷免團體與立委張雅琳（中）上午於立法院舉行記者會，呼籲家長踴躍出來投下同意罷免，用選票守護下一代。記者曾原信／攝影
多個罷免團體與立委張雅琳（中）上午於立法院舉行記者會，呼籲家長踴躍出來投下同意罷免，用選票守護下一代。記者曾原信／攝影

霸凌 罷團 罷免 民進黨

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