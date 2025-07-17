罷免團體家長呼籲 挺罷免護兒少
民進黨立委張雅琳上午偕同多個罷免團體於立法院舉行記者會，呼籲所有關心孩子成長環境的家長投下罷免同意保護兒少。
立委張雅琳表示當立委帶頭霸凌，家長要如何告訴小孩台灣是民主社會，並舉例批評國民黨立委牛煦庭多次以激烈言詞羞辱支持罷免的民眾。一位來自基隆的罷免團體志工「皮筋兒」表示，由於參與罷免林沛祥，多次遭到匿名恐嚇，甚至連九歲女兒的生命都受威脅，因此更加要站出來挺罷免。
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