罷免護國遶境掃街 蘇巧慧：新北六席立委罷免票都要衝高

今天早上新北黨部主委蘇巧慧與板橋大刪元團體及綠營立委，先到板橋三民路、中山路路口站路口宣傳罷免，蘇巧慧被問到立委葉元之是否最有機會罷免成功，蘇巧慧表示新北有六個立委將在7月26日投票都非常希望同意罷免的票數能夠衝高。

蘇巧慧說，中央黨部和民進黨立法院黨團51戰隊今天集結來到新北市，新北市有六席國民黨委員，有五區即將在7月26日投票，所以新北市確實是重中之重，不管新北的哪一區都非常重要，都非常希望同意罷免的票數能夠衝高，讓國會的席次能夠重新調整，今天和昨天民進黨裡立法院黨團連續兩天集結來到新北市，五個罷區通通都有委員陪站，一起向鄉親拜託。

蘇巧慧表示，今天光是早上站路口、中央黨部有車隊掃街，還有公民團體大家一起來護國遶境徒步掃街，可以看到關心新北的鄉親非常非常的多，希望每一區都可以大罷免、大成功。 今天早上新北黨部主委蘇巧慧與板橋大刪元團體及綠營立委，先到板橋三民路、中山路路口站路口宣傳罷免。記者李定宇／攝影

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