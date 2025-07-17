罷免倒數可喊「告急」？中選會：不可挾帶民調資料
首波大罷免在26日投票，依法從16日凌晨零時起不可散布各種民調，其中能否使用「告急」或「搶救」等語，昨引發討論。中選會今天再發新聞稿強調，罷免正反雙方或其支持者等並非不可使用，但仍應遵守公職選罷法相關規定，包括不可藉由使用告急或搶救等詞彙挾帶民意調查資料。
中選會表示，首波7月26日辦理的區域立委暨新竹市長罷免投票，與過往選舉、公投都相同，罷免公告併同投票通知單，仍會依法循例按規定期程由各該鄉鎮市區公所分送至選區內各家戶。此外，民眾亦可利用投票所地點查詢投票所地點。
中選會指出，全國23個選務機關再次強調，罷免正反雙方或其支持者等並非不可使用「告急」或「搶救」等詞彙，但仍應遵守公職選罷法相關規定，例如不可藉由使用「告急」或「搶救」等詞彙挾帶民意調查資料，因民調禁制期間內，政黨或任何人依法均不能發布、轉載或評論民調等行為。
另外，罷免投票日當天，依法則禁止各式罷免宣傳活動，或有其他競助選活動，中選會說，全國23個選務機關仍請國人遵守公職選罷法相關規定。
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