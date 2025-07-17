快訊

大叔只靠ChatGPT減重11公斤燦笑不已！身材變化照、訓練清單曝光超驚人

國票金擬增資樂天銀是瞄準改選？從日方股東態度看端倪

爆林俊憲訂陸貨 侯漢廷喊話「亭妃姐」：我只能幫到這了

罷免倒數可喊「告急」？中選會：不可挾帶民調資料

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會立委昨考察北市中山區公所7月26日罷免案投開票所規畫情形，其中能否使用「告急」或「搶救」等語，昨引發討論。圖／聯合報系資料照
立法院內政委員會立委昨考察北市中山區公所7月26日罷免案投開票所規畫情形，其中能否使用「告急」或「搶救」等語，昨引發討論。圖／聯合報系資料照

首波大罷免在26日投票，依法從16日凌晨零時起不可散布各種民調，其中能否使用「告急」或「搶救」等語，昨引發討論。中選會今天再發新聞稿強調，罷免正反雙方或其支持者等並非不可使用，但仍應遵守公職選罷法相關規定，包括不可藉由使用告急或搶救等詞彙挾帶民意調查資料。

中選會表示，首波7月26日辦理的區域立委暨新竹市長罷免投票，與過往選舉、公投都相同，罷免公告併同投票通知單，仍會依法循例按規定期程由各該鄉鎮市區公所分送至選區內各家戶。此外，民眾亦可利用投票所地點查詢投票所地點。

中選會指出，全國23個選務機關再次強調，罷免正反雙方或其支持者等並非不可使用「告急」或「搶救」等詞彙，但仍應遵守公職選罷法相關規定，例如不可藉由使用「告急」或「搶救」等詞彙挾帶民意調查資料，因民調禁制期間內，政黨或任何人依法均不能發布、轉載或評論民調等行為。

另外，罷免投票日當天，依法則禁止各式罷免宣傳活動，或有其他競助選活動，中選會說，全國23個選務機關仍請國人遵守公職選罷法相關規定。

罷免 投票 中選會

延伸閱讀

影／桃園反罷文宣和選舉公告同塞信箱？林右昌批藍營執政干擾

批李進勇想將「告急」列罪 國民黨：戒嚴國家隊出奧步

罷免倒數9天 賴清德蔣萬安今同框韌性演習互動受關注

罷免林沛祥基隆公布投票人數30萬3980人 設283處投開票所

相關新聞

罷免護國遶境掃街 蘇巧慧：新北六席立委罷免票都要衝高

今天早上新北黨部主委蘇巧慧與板橋大刪元團體及綠營立委，先到板橋三民路、中山路路口站路口宣傳罷免，蘇巧慧被問到立委葉元之是...

罷免倒數可喊「告急」？中選會：不可挾帶民調資料

首波大罷免在26日投票，依法從16日凌晨零時起不可散布各種民調，其中能否使用「告急」或「搶救」等語，昨引發討論。中選會今...

新北綠黨部連兩天路口陸戰助罷 藍請漢子禿子燕子反罷

726罷免進入最後倒數，民進黨新北市黨部啟動全面陸戰，連續兩天邀擊立院民進黨團、新北市議會黨團到路口助攻罷團，黨部主委、...

批李進勇不辦罷團 藍更憂「國家級奧步」飛彈警報又來

中選委主委李進勇喊「告急」違規後又改口，引發爭議，國民黨立法院黨團今開記者會批評，李根本是要恐嚇立委，且現在罷團奧步滿天...

反罷化身街頭「站將」 洪孟楷：不差我一票是最大危機

距7月26日罷免投票剩9天，面臨罷免關卡的立委紛紛站街頭向選民請託。立委洪孟楷今天早上站在淡水竹圍街頭向上班上學的民眾宣...

影／桃園反罷文宣和選舉公告同塞信箱？林右昌批藍營執政干擾

民進黨秘書長林右昌今與新北黨部主委蘇巧慧在新北護國大繞境，他表示，藍營執政縣市干擾大罷免情形不斷，要嚴格監督。蘇巧慧說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。