新北綠黨部連兩天路口陸戰助罷 藍請漢子禿子燕子反罷

726罷免進入最後倒數，民進黨新北市黨部啟動全面陸戰，連續兩天邀擊立院民進黨團、新北市議會黨團到路口助攻罷團，黨部主委、立委蘇巧慧指出，新北每個罷區都有民進黨立委站在路口，站在每個重要關節點為大家加油，呼籲民眾一定要出門投票，讓國會可重新恢復秩序，堅定守護台灣。

今天上午民進黨立委蘇巧慧、邱議瑩、林楚茵、張宏陸等人前往中和等路口宣傳高呼「726投同意，大罷免大成功」。

蘇巧慧說，感謝立院51戰隊集結到新北，連續兩天除了站路口還有車隊掃街、徒步縱走，希望能提醒大家7月26就是關鍵日，請大家出門投同意票，讓國會恢復秩序。

張宏陸指出，只要立法院沒有開會，罷團有任何的活動，不只張宏陸，很多人都會共襄盛舉。

特地北上支援的邱議瑩則說，高雄隊不只是會支援全台的罷免活動，高雄隊早在幾年前已完整示範罷掉不適任的人選，對於台灣、對於地方的發展是有多麼樣的重要，呼籲板橋的市民726出來投同意，護台會更有力。

板橋大刪元發言人莫莉表示，最後倒數9天，他們透過非常綿密地毯式的陸戰搭配空戰，讓板東選民可以知道7月26號這一次的投票關乎台灣未來民主能不能永續發展；直到選前每一天，板橋大刪元幾乎都有掃市場，還有板東大縱走活動

蘇巧慧指出，這一次選舉不只是公民團體率先站出來，民進黨從中央立法委員51戰隊，一直到地方所有的議員也都努力來支援，希望7月26日能完成國會恢復秩序這個重大工程。

除綠營強化陸戰，藍營7月19日黃金周，國民黨選在板橋第一運動場前辦「新北愛國者行動」，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜，「禿子」、「燕子」、「漢子」合體，要凝聚藍營氣勢，催出更多不同意罷免票。

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