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批李進勇不辦罷團 藍更憂「國家級奧步」飛彈警報又來

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今上午開「只准罷團、東廠出奧步！ 不准反惡罷喊告急！？ 」記者會，國民黨立委許宇甄（左）、徐欣瑩（右）出席。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今上午開「只准罷團、東廠出奧步！ 不准反惡罷喊告急！？ 」記者會，國民黨立委許宇甄（左）、徐欣瑩（右）出席。記者李成蔭／攝影

中選委主委李進勇喊「告急」違規後又改口，引發爭議，國民黨立法院黨團今開記者會批評，李根本是要恐嚇立委，且現在罷團奧步滿天飛，像有反串宣傳「我正藍，投同意票」，提告後不辦就是不辦；另外，去年總統大選前曾有國家級警報，英文顯示「飛彈」，就怕今年大罷免投票前重演。

李進勇昨一度表示，如果宣稱「告急」，就個案認定還是會被認為違反規定。但國民黨立委許宇甄舉例說「我的選情告急，我要搶救」，連「告急」都不能說嗎？李進勇則改口，連說兩次「我沒有說不能」。

「知恥近乎勇，不知恥近乎李進勇」國民黨立委許宇甄批評，李進勇現在成了民進黨的打手，因為李過去競選雲林縣長也曾喊告急、搶救，當時為什麼就可以？此舉根本是要恐嚇立委，也要讓媒體不敢報導。

許宇甄指出，其實這奧步早就開始，中選會完全配合民進黨立法院黨團總召柯建銘，過去柯說726、823投票，結果還真的，這不是柯會通靈就是中選會配合柯。甚至罷團在中選會公布投票日期前，廣告車就已經出來趴趴走宣傳726大罷免投票，這如同股市中的內線交易。

許宇甄提到，民進黨看到大罷免情勢不利，甚至用心理戰、認知戰混淆視聽，像近期有「我正藍，我驕傲，投同意票」在路上跑，車號明確，也有圖證，國民黨立委都提告、報警，但有關單位不辦就是不辦。另外，有關新北市議員李宇翔告國民黨走路工，國民黨也已經對李提告。

許宇甄還說，還有很多奧步，這些都是為升高兩岸衝突，實現大罷免及民進黨獨裁願望；像是去年選前的1月10日發布國家級警報，當時英文說是「飛彈」，結果確實影響選情，讓賴總統順利當選，今年大罷免前會不會也有類似奧步？民主不是惡罷保護傘。

國民黨立委徐欣瑩也說，愈接近選舉就愈多奧步，中央單位資訊應具權威性，就以此來誤導民眾，很多匿名黑函就是屬於「意圖使人被罷免」，公開違法誘導民眾；最大奧步就是抹紅，但像是國防預算都比往年多，呼籲民眾遇到假訊息就檢舉，並積極出來投票。

罷團 罷免 李進勇 中選會

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