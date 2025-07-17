反罷化身街頭「站將」 洪孟楷：不差我一票是最大危機
距7月26日罷免投票剩9天，面臨罷免關卡的立委紛紛站街頭向選民請託。立委洪孟楷今天早上站在淡水竹圍街頭向上班上學的民眾宣傳「不同意罷免」，在車內比讚，或直接面對面加油打氣的群眾不好，讓他相當感動。
夏季太陽毒辣，站街頭格外辛苦，要用誠意感動選民，立委洪孟楷說，「選情真的非常緊繃！」他舉去年基隆市長謝國樑罷免案為例，當時同意罷免票高達6萬9934票，比2022年民進黨市長候選人蔡適應拿到的7萬1354票，少1000多票而已。
洪孟楷說，這代表綠營組織動員能量非常強，幾乎能複製市長選舉的投票數，綠營支持者無論颳風下雨，仍會全力動員、全員出動。
洪憂心，藍軍這方反罷免的多數選民，因為覺得「罷免應該不會過吧」、「不差我一票」，只要少一點人出來投票，對方就贏了。這樣的情況，全台各地都一樣，表面上多數人反對罷免，但實際上「有去投票」的人卻被動員的少數壓過去。這才是藍營最大危機。
「不要掉以輕心、不要以為不差我一票。」洪孟楷說，別讓沉默的多數輸給少數的動員，這是藍營面對罷免考驗的一大挑戰。
立委葉元之昨晚持續在街頭拜票忙到晚間10點多收工，今天一早繼續站板橋街頭請託，他說，站街頭直接訴諸選民、和群眾互動，最能感受到真實民意。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言