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反罷化身街頭「站將」 洪孟楷：不差我一票是最大危機

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
立委洪孟楷今天早上站在淡水竹圍街頭向上班上學的民眾宣傳「不同意罷免」，在車內比讚，或直接面對面加油打氣的群眾不好，讓他相當感動。圖／立委洪孟楷提供
立委洪孟楷今天早上站在淡水竹圍街頭向上班上學的民眾宣傳「不同意罷免」，在車內比讚，或直接面對面加油打氣的群眾不好，讓他相當感動。圖／立委洪孟楷提供

距7月26日罷免投票剩9天，面臨罷免關卡的立委紛紛站街頭向選民請託。立委洪孟楷今天早上站在淡水竹圍街頭向上班上學的民眾宣傳「不同意罷免」，在車內比讚，或直接面對面加油打氣的群眾不好，讓他相當感動。

夏季太陽毒辣，站街頭格外辛苦，要用誠意感動選民，立委洪孟楷說，「選情真的非常緊繃！」他舉去年基隆市長謝國樑罷免案為例，當時同意罷免票高達6萬9934票，比2022年民進黨市長候選人蔡適應拿到的7萬1354票，少1000多票而已。

洪孟楷說，這代表綠營組織動員能量非常強，幾乎能複製市長選舉的投票數，綠營支持者無論颳風下雨，仍會全力動員、全員出動。

洪憂心，藍軍這方反罷免的多數選民，因為覺得「罷免應該不會過吧」、「不差我一票」，只要少一點人出來投票，對方就贏了。這樣的情況，全台各地都一樣，表面上多數人反對罷免，但實際上「有去投票」的人卻被動員的少數壓過去。這才是藍營最大危機。

「不要掉以輕心、不要以為不差我一票。」洪孟楷說，別讓沉默的多數輸給少數的動員，這是藍營面對罷免考驗的一大挑戰。

立委葉元之昨晚持續在街頭拜票忙到晚間10點多收工，今天一早繼續站板橋街頭請託，他說，站街頭直接訴諸選民、和群眾互動，最能感受到真實民意。

立委葉元之昨晚持續在街頭拜票忙到晚間10點多收工，今天一早繼續站板橋街頭請託，他說，站街頭直接訴諸選民、和群眾互動，最能感受到真實民意。圖／立委葉元之提供
立委葉元之昨晚持續在街頭拜票忙到晚間10點多收工，今天一早繼續站板橋街頭請託，他說，站街頭直接訴諸選民、和群眾互動，最能感受到真實民意。圖／立委葉元之提供
立委廖先翔日前站在汐止大同路、南陽橋頭向選民請託，也關注機車族使用調撥車道情況。圖／立委廖先翔提供
立委廖先翔日前站在汐止大同路、南陽橋頭向選民請託，也關注機車族使用調撥車道情況。圖／立委廖先翔提供

罷免 洪孟楷 新北 反罷

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