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影／桃園反罷文宣和選舉公告同塞信箱？林右昌批藍營執政干擾

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
林右昌表示，現在台灣立法院藍白失序，已經失去制衡，公民團體才會出來罷免。記者李定宇／攝影
林右昌表示，現在台灣立法院藍白失序，已經失去制衡，公民團體才會出來罷免。記者李定宇／攝影

民進黨秘書長林右昌今與新北黨部主委蘇巧慧在新北護國大繞境，他表示，藍營執政縣市干擾大罷免情形不斷，要嚴格監督。蘇巧慧說，今天由中央黨部領軍，再一次來到新北這個重中之重、有六席立委在7月26日要舉行罷免投票的地方，「和我們一起並肩作戰」。

林右昌表示，現在台灣立法院藍白失序，已經失去制衡，公民團體才會出來罷免，也看到國民黨執政縣市行政干擾阻礙公民權利。今天早上看到桃園發生立委魯明哲不同意罷免文宣跟選舉公告一起送到民眾家的情形，是誰允許、授權、指使這種反對罷免跟政府公告綁在一起的？他要求桃園市選委會查明追究責任。

他說，民進黨公職要做公民團體靠山，公平公正公開進行強烈監督，注意接下來這幾天行政機關是否違規不合法，干擾罷免行動，這種情形要立即排除，也是責任，守護公民運動。

蘇巧慧表示，從一階、二階，公民團體走在最前線，到了三階，民進黨所有的黨公職不分中央和地方，大家都與公民團體並肩同行。三階的決戰日最後倒數第9天，感謝民進黨立法院黨團五一戰隊，在幹事長吳思瑤的帶領之下，連著兩天在7月26日要投票的五個罷區，分別都由中央的立法委員和在地的議員們一起站在路口和地方的鄉親拜託，下周六7月26日出門投下同意票，讓國會恢復秩序。

她說，今天更由中央黨部領軍，「和我們我們一起並肩作戰」，再次來到新北這個重中之重、有六席立委在7月26日要舉行罷免投票的地方。所以，光是今天，大家可以看到早上有站路口，現在有車隊掃街，等一下還會有徒步遶境，所有的力量都集結在一起，不分公民團體、不分黨公職，就是希望整個社會的力量凝聚在一起，7月26日投同意票，「讓國會恢復秩序，讓反共更有力量，這是我們的心願」。

蘇巧慧 罷免 桃園 林右昌

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