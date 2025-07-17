批李進勇想將「告急」列罪 國民黨：戒嚴國家隊出奧步

中選會主委李進勇昨稱罷免投票前喊「告急」恐有違規之虞，國民黨今日舉行記者會，國政基金會副執行長凌濤批「戒嚴國家隊」，嚴重懷疑民進黨隨時會宣布戒嚴，剛好而已。李進勇恐嚇百姓不能說罷免選舉告急，過去都能稱告急，現在為什麼要個案認定？李進勇想把這次大罷免的告急、搶救都列罪，這是李進勇黑手介入罷免的劣跡。

李進勇昨一度表示，宣稱「告急」就個案認定還是會被認為違反規定，後又改口稱他沒有說不能。國民黨昨日也舉行記者會，指民進黨可能會使用奧步，賴清德總統下周可能緊急「宣布戒嚴」。

凌濤說，難道戒嚴說中了嗎？昨晚綠營側翼排山倒海、傾巢而出，是害怕了嗎？現在的台灣是不是民進黨想幹嘛就幹嘛？令人擔心的是民進黨出奧步，早已準備戒嚴。民進黨立委王世堅稱這是製造謠言、恐嚇社會大眾，但民進黨喊戒嚴是空穴來風？

凌濤表示，南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴時民進黨立院黨團發文跟進挺戒嚴，怪台灣人看錯？罷團領袖直接講「大罷免不成功沒辦法戒嚴」，怪台灣人聽錯？柯建銘說「死罪可免，活罪難逃」要重啟刑法100條，怪畫面太美？

對於李進勇稱罷免投票前「告急」違規的說法，凌濤指出，李進勇過去在雲林選舉時喊告急牌，希望全力相挺，難道都忘了？為什麼沒有個案認定？「只許州官說屁話，不准百姓喊告急」？現在連說「告急」都要搞綠色戒嚴嗎？

凌濤表示，民進黨秘書長林右昌稱台灣即將宣布戒嚴的說法很卑劣，但人民看很清楚，真正卑劣的是賴清德把不同聲音打成雜質；是柯建銘想要執行刑法100條；是罷團領袖說如果大罷免不成功，賴清德沒辦法戒嚴；真正卑劣的是戒嚴國家隊的民進黨這撮人。

國民黨發言人楊智伃質疑，若選舉罷免是公民的民主行為，為什麼不能請大家踴躍投票？不能喊告急、喊搶救？她接著舉出三項案例，批李進勇「雙標」。首先，按照李進勇標準，民進黨2024年要被罰到脫褲，王義川、黃捷、吳崢都被搶救過，當時「搶救大兵」王義川就是用搶救的方式不斷催票。

楊智伃又說，其次2022年議員選舉時，當時高雄市長陳其邁也懇求不要分票，搶救最危險的一席，議會才會過半，按照李進勇標準，為何被輕輕放過？是不是罷免輸不起，乾脆恐嚇翻桌？最後，2025年罷藍委團體連署截止前瘋狂喊告急、搶救，中選會怎麼從來沒有喊個案認定？

楊智伃舉今日最新的新聞報導為例，表示中選會昨天發聲明之後，部分媒體就以罷免團體受訪的說法來評估可能會被罷免幾席，相關報導還上了媒體的頭版頭，若依照李進勇的說法，這是不是夾帶民調的嫌疑？

楊智伃質疑，「國民黨不問，民進黨就想混淆、恐嚇？」昨天李進勇第一時間的說法讓大家感到不知所云，質疑此說法跟過去選舉的樣態不同，但面對質疑，李進勇一問三不知。之後國民黨立委許宇甄追問「告急也不能」？李進勇才回應「我沒有說不能」，也強調不方便就這個問題在這個場合說「你可以、你不可以」，這一點請體諒。

楊智伃再質疑，能喊告急、不能喊告急的決定權是誰？當「你可以，我不可以」的認定掌握在某個政權、某個人手上時，台灣就可能正朝向獨裁國家、戒嚴的狀態前進。

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