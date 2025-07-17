「護國大遶境」罷團板橋集結出發 林右昌：做公民最後靠山
離立委大罷免投票只剩九天，由反共護台志工聯盟與民進黨共同發起的「護國大遶境」，上午在新北市板橋集結舉行出發儀式。民進黨秘書長林右昌率領黨公職及民代出席力挺，林右昌致詞強調，在最後衝刺階段，民進黨所有黨公職，要做公民最後的靠山。
林右昌表示現在的立法院在藍白主政下失去制衡，因此才會有公民團體站出來推動這次的罷免。林右昌說要讓公民團體在公平、公正、公開的環境下，行使民主的權力，在最後階段更要強力監督各縣市的行政機關是不是用違規或不合法的方式，干擾罷免行動的公平進行，這點要極力排除，這也是民進黨中央的責任。
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