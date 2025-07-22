726大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？ 10大QA一次看

台灣史上規模最大的罷免潮，首波投票訂於7月26日（週六） 進行，涵蓋24位國民黨籍立法委員及遭停職的新竹市長高虹安，共計25案。另於8月23日（週六）將進行國民黨籍新北市立委羅明才、新竹縣立委林思銘、台中市立委顏寬恆、楊瓊瓔、江啟臣及南投縣立委馬文君、游顥的罷免投票，並與重啟核三公投併行。

罷免投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？幾點截止？「聯合新聞網」整理出投票10大QA，一一為您解答。





第一階段2025年7月26日（週六），上午8時至下午4時。

•對象包含24位國民黨籍立委及新竹市長高虹安，共25案。

第二階段2025年8月23日（週六），上午8時至下午4時。

•對象為國民黨籍新北市立委羅明才、新竹縣立委林思銘、台中市立委顏寬恆、楊瓊瓔、江啟臣及南投縣立委馬文君、游顥。

•併行「重啟核三」公投。





投開票所設置於各縣市區里辦公處、公所或學校等公共場所，選民所屬「指定投開票所」，名單將印在投票通知單上，通常於投票日前2天由各鄉鎮市區公所派發。

中選會於7月4日起開放線上查詢（https://polling.cec.gov.tw）投開票所，民眾可輸入「戶籍區里或鄰」資訊查詢並連結Google地圖顯示精確位置，提升投票便利性。

★點擊「縣市名」可開啟搜尋連結

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攜帶投票三寶：

•國民身分證：唯一必備證件。

•印章：如無印章，可使用簽名或蓋指印代替。

•投票通知單：方便查找所屬投票所與名冊號次，也有助於選務人員查驗。但若未收通知單，仍得以身分證及查詢後投票。





根據《公職人員選舉罷免法施行細則》第12條第13項規定，投票通知單會在投票日前2天，由鄉鎮市區公所派發各戶。若未收到投票通知單亦無妨，民眾可以上網自行查詢投票所及名冊號次。





根據《公職人員選舉罷免法》第56條第2款規定，政黨及任何人不得於投票當日從事競選或助選活動，違者可處以50萬元以上500萬元以下罰鍰，若經制止不聽者，按次連續處罰。

•自投票當日早上0時起，禁止在媒體（報紙、雜誌、電視、網路等）上發表支持或反對罷免的廣告與宣傳。

•禁止在投票所範圍內（約30公尺）進行任何干擾行為。

•禁止攜帶手機、相機等攝影器材入場拍照錄影，如電源關閉則不受限。

•禁止撕毀或攜出選票。

投票時務必記得攜帶「投票三寶」：身分證、印章、投票通知單。圖／聯合報系資料照





•使用選委會提供的圈選工具，於「同意」或「不同意」選項內劃記。

•不可使用私章或指印，否則視為無效票。

•若簽名、塗改、撕破或選票不完整者，屬無效票。

•無論圈選位置偏離、沾染印泥、選票摺疊、輕微汙染，只要能清楚辨識投票意向，即算有效票。





依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定之放假日及其他中央機關指定應放假日，均應休假。故中選會已公布114年7月26日為「公職人員選舉罷免投票日」及8月23日為「公民投票日」，均為《勞動基準法》第37條所定應放假日，雇主應依法給假並給薪。

•具投票權且該日原屬工作日之勞工，應給予放假1日。

•雇主徵得勞工同意於該工作日出勤者，應加給該工作時間之工資。

•具投票權且該日原屬休息日或例假之勞工，本得行使投票權，不另給假。

•雇主徵得勞工同意於「休息日」出勤者，應依勞動基準法第24條第2項規定計給休息日出勤工資。

•由於投票權僅得於投票當日行使，其性質與一般休假日（國定假日）有別，該放假日不得與其他工作日對調實施。

※ 雇主如違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。

投票圈選處。圖／聯合報系資料照





可以。為營造友善投票環境，2020年選罷法修正後，已開放選舉人照顧之6歲以下兒童得進入投票所。





可以。原訂於《公職人員選舉罷免法》第14條及《總統副總統選舉罷免法》第11條，受監護宣告者無選舉權之規定，已於2023年選罷法修正刪除，即年滿20歲，即有選舉權。





可以。如果身心障礙者不能自行圈選選票，可依其請求，由家屬或陪同的人，依據本人意思，眼同協助或代為圈投；如當事人無法表示其意思，則不適用上開規定。

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