新竹雙罷燒到廉政署！陳智菡批檢廉當打手 林志潔揭函文反擊

新竹雙罷空戰攻防激烈，罷團發言人林志潔日前檢舉新竹市政府違反行政中立，並稱收到廉政署已將此案函送新竹地檢署。民眾黨團立院黨團主任陳智菡批廉政署行政不中立，還將高虹安舊新聞放在最新的新聞稿專區誤導視聽；林志潔也揭函文內容回嗆，相信市府之後就會收到通知，不必著急。

陳智菡指出，林志潔發文說廉政署認證新竹市政府與代理市長邱臣遠「行為違反行政中立原則，廉政署會積極協助配合新竹地方檢察署之偵查作為」，林志潔不但說廉政署回函給她，確認了新竹市違反行政中立，而且還要移送地檢署查辦圖利罪。

陳智菡批，廉政署才在4月23日於立法院提出「選舉罷免程序中如何落實行政中立」專題報告，第3點明示：「廉政署及政風機構並無職掌行政中立事項，如遇行政中立事件，政風機構得協助調查事實」。

陳智菡說，廉政署根本不是行政中立有無違法的認定機關，要也是人事總處或銓敘部，且應該由地方政府的政風處先進行「事實調查」後才能認定，再說這麼重要的事，廉政署怎麼可以只偷偷摸摸的回函給罷團，還不敲鑼打鼓昭告天下？

陳智菡更指，廉政署官網新聞稿專區每一條新聞都是按照時間序排列，但現在第一條新聞卻是2023年9月9日「新竹市政府政風處對於市長高虹安近期爭議事件未主動進行調查一事」，試圖誤導視聽，她向廉政署確認，廉政署也表示「不知道林志潔說的內容是從何而來」，且也沒有相關新聞稿或公文。

林志潔也在臉書反擊，收到廉政署回函就請示廉政署，並告知她身為檢舉人需要對外說明檢舉結果也獲得同意。她非公務員，密件是為了保護檢舉人，所以要求經手公務員不得揭露她個資，至於身為被保護的檢舉人本人，當然可以基於公益來說明。

林志潔也透露廉政署函文內容，包括說明什麼叫公家資源，以及經查高虹安與邱臣遠、一級主管、立委鄭正鈐等人確實在這些活動中宣講反罷免和發放反罷免文宣小物，有違法使用公家資源反罷免、違反行政中立原則之情事，且新竹市政府之行政管理也有不當，「相信市政府之後就會收到通知，請不必著急。」 林志潔也在臉書反擊，收到廉政署回函就請示廉政署，並告知她身為檢舉人需要對外說明檢舉結果也獲得同意。圖／取自林志潔臉書

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