罷免林沛祥基隆公布投票人數30萬3980人 設283處投開票所

基隆市選委會今天公布立委林沛祥罷免案將於7月26日上午8時至下午4時舉行投票，基隆7個行政區共設283處投開票所，選務工作人員2900餘人。此次投票人為30萬3980人。

選委會表示，283處投開票所中，最多人數為編號第201號投開票所（安樂區新崙里）有2145人；最少人數為編號第256號投開票所（七堵區八德里）有263人。

選委會表示，此次罷免票顏色為白色，請投票人領得罷免票後，應立即使用選舉委員會製備之圈選工具，自行圈選，並將罷免票摺疊投入票匭，不得逗留。

基隆市選委會請投票人於投票時間內攜帶本人國民身分證、印章和投票通知單，到指定的投票所投票，並特別提醒政黨及任何人於投票日不得從事競選、助選或罷免活動。另投票當天，除執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限。投票人亦不得將罷免票攜出投票所或將罷免票以外之物投入票匭或故意撕毀罷免票，也請民眾詳加留意，以免觸法。

各區公所將陸續送達罷免公告、投票通知單至選舉區內各家戶，民眾如未收到，可逕向戶籍所在地之區公所查詢。各區投票人人數逕洽本會官網(https://web.cec.gov.tw/klec/article/60617)

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