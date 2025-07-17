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禿子燕子漢子合體 投票前黃金周新北拚萬人大造勢
下周六就是罷免投票見真章的日子，7月19日黃金周，國民黨選在板橋第一運動場前辦「新北愛國者行動」，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜，「禿子」、「燕子」、「漢子」合體，要凝聚藍營氣勢，催出更多不同意罷免票。
除了韓國瑜、盧秀燕、侯友宜等黨內要角，前總統馬英九、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠等執政縣市長也將到場助講，展現藍軍大團結。
新北是罷免的熱區，立委葉元之、洪孟楷、張智倫、林德福、廖先翔面臨罷免考驗，7月26日將投票。
國民黨新北市黨主委黃志雄說，這場新北大型造勢將由議員陳偉杰、江怡蓁主持，拚萬人站出來反惡罷，時間是下午4時30分登場，預計進行2個小時。
黃志雄觀察，最近反罷氛圍逐漸發酵，如何催出藍軍支持者投票動能是最後關頭的重點，能否挺過罷免考驗，關鍵就在投票率。
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