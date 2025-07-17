綠搶下724凱道路權 罷團19日立院旁「護國大遶境」晚會

大罷免第一波投票7月26日登場，凱道路權成藍綠兵家必爭之地。7月25日選前之夜路權日前由國民黨拿下。罷團人士指出，24日的凱道路權則確定由民進黨搶下，將會與罷團共同舉辦「罷前之夜」，25日則回歸到各區造勢，26日投票日當天會有開票活動，地點會選在立法院附近。

除了將規劃「選前之夜」，罷團正在進行的「護國大遶境」在行經苗栗、新竹、桃園、雙北各縣市後，預計將在19日抵達終點台北市青島東路與濟南路的晚會現場。罷團號召所有「保台香燈腳」，以及過去在青鳥行動中廣為媒體報導的「追星人」大集合，當天晚會的表演團體卡司，將由這次遶境主題曲「眾神護台灣，2025護國保台版」的主要演唱團體，包括董事長樂團、大支、楊大正，首次合體登台演唱，此外也邀請新世代樂團歌手裝咖人、拍謝少年，一同為這場晚會做演出。

罷團也宣布，晚會為了重現去年青鳥行動的盛況，這次晚會將採雙舞台形式，預計在濟南路與青島東路個架設舞台，希望號召所有參與這次護國大遶境的「保台香燈腳」，以及過去參與青鳥行動的「追星人」帶著大家的手燈，一同來參與這場晚會。

之所以選在青島東路與濟南路舉辦晚會，目的就是要重現一年前所有公民們聚集在這裡，控訴藍白在野黨所主導的國會擴權法案，不僅侵害台灣的憲政體制，更破壞民主程序，導致後續一連串的荒唐做為，因而引發了這次的「大罷免」行動。

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