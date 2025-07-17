726大罷免整理包／我有投票資格嗎？住哪裡能投票？上班怎麼辦？規定一次看懂

2025年台灣將舉行史上罕見的「大罷免」投票，焦點集中在24件國民黨立法委員與遭停職的新竹市長高虹安罷免案，總計25案，將於2025年7月26日（週六）進行投票。

誰有資格可投票？住的地方有在罷免選區嗎？當天上班的人可以投嗎？《聯合新聞網》整理以下重點，協助選民掌握自身權益。

誰可以投罷免票？

‧具備中華民國國籍 ‧年滿20歲（出生日期為2005年7月26日以前） ‧截至投票日前一天，已在有罷免案的選區設籍並連續居住滿四個月 須符合以上3項才有投票資格 另，根據112年總統副總統選舉罷免法和公職人員選舉罷免法律修正，受法院監護宣告者可以領取選舉票，依法行使選舉權。若無法自行圈選，可以請求家屬或陪同之人協助，依據本人意思，協助或代為圈選。

當天要上班的人可以去投票嗎？

勞動部公告，公職人員選舉罷免投票日，是《勞基法》規定的應放假日，因此勞工如果具投票權，但當天要上班的人，可以放假1日，若勞工需出勤，雇主應給加班費。

舉例來說，勞工投票日當天出勤8小時，外出請假2小時投票，實際工時為上班6小時，其中2小時投票時間老闆得照給工資，剩餘6小時則為加倍工資。

但如果原本當天就不用出勤上班者，不另外給假，也不另外給薪。

我住的地方是罷免選區嗎？

這次立委罷免案涵蓋縣市廣泛，包括台北（5案）、新北（5案）、桃園（6案）、台中（3案）、新竹（1案）、基隆（1案）、雲林（1案）、花蓮（1案）與台東（1案）及新竹市長高虹安。

罷免立委選區在哪裡？

台北市 台北市第3選區 王鴻薇（中山、北松山） 台北市第4選區 李彥秀（內湖、南港區） 台北市第6選區 羅智強（大安、文山區） 台北市第7選區 徐巧芯（信義、南松山） 台北市第8選區 賴士葆（文山、南中正）

新北市 新北市第1選區 洪孟楷（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區） 新北市第7選區 葉元之（新北板橋東區） 新北市第8選區 張智倫（新北中和區力行里等76里） 新北市第9選區 林德福（永和區、中和區泰安里等17里） 新北市第12選區 廖先翔（汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）

桃園市 桃園市第1選區 牛煦庭（蘆竹區、龜山區、桃園區汴洲里等15里） 桃園市第2選區 涂權吉（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區） 桃園市第3選區 魯明哲（中壢區石頭里等76里） 桃園市第4選區 萬美玲（桃園區中路里等67里） 桃園市第5選區 呂玉玲（平鎮區、龍潭區） 桃園市第6選區 邱若華（八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里）

台中市 台中市第4選區 廖偉翔（西屯區、南屯區） 台中市第5選區 黃健豪（北屯區、北區） 台中市第6選區 羅廷瑋（西區、中區、東區、南區）

其他縣市 基隆市 林沛祥（基隆市全境） 新竹市 鄭正鈐（新竹市全境） 雲林縣第1選區 丁學忠（麥寮鄉、臺西鄉、東勢鄉、褒忠鄉、土庫鎮、虎尾鎮、四湖鄉、元長鄉、口湖鄉、水林鄉、北港鎮） 花蓮縣 傅崐萁（花蓮縣全境） 台東縣 黃建賓（台東縣全境）

罷免縣市首長選區在哪裡？

新竹市 高虹安

投開票所在哪裡？

中選會這次結合Google地圖，民眾只要點選戶籍所在之區及村、里或鄰，便會顯示投開票所地址。

▶ 台北市

▶ 新北市

▶ 桃園市

▶ 台中市

▶ 雲林縣

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