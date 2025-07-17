新聞眼／主委又惹議 中選會能守住中立？

罷免投票進入倒數十天封口期，中選會本應嚴謹執行選務中立，但中選會主委李進勇昨考察投票場地時，對「告急」、「搶救」是否適用封口規定的說法，卻前後矛盾。從起初語帶強硬，強調「喊告急就要個案處理」，隨後又改口稱「沒說不能喊」，不僅模糊態度，也讓外界質疑中選會能否守住選務中立。

「公職人員選舉罷免法」明訂，罷免投票倒數十天內，不得發布、散布、評論涉及罷免案的民調。李進勇的說法，看似堅守法律，但是，直接把「告急」、「搶救」連結民調，已經有跳躍之嫌；且在執法標準上，也未能提出具體解釋，籠統稱是否違法交由檢舉後的個案認定。這樣既跳躍又模糊的界線，難怪讓外界對中選會選務中立的態度產生疑慮。

其實，光是李進勇自己的選舉經驗，他二○一八年競選連任雲林縣長時，就曾用「選情告急」作為動員口號，如今卻以選務主管機關主委身分，對此類語言畫下模糊紅線。

「告急」、「搶救」的訴求，本就是候選人讓選票極大化的策略，如果沒有明顯或暗藏民調訊息，竟要用「不得發布民調」的條文禁止，不但是「住海邊、管很大」，更難稱得上是法治國的作為。

法律難免有灰色或模糊地帶，如何清楚定義並一致執行，是選務公正的重要關鍵。中選會作為選務最高機關，理應清楚畫定標準、避免外界誤解而觸法，而非僅將判斷責任推給檢舉制度。

李進勇的說法，也反映中選會面對政治敏感議題時，缺乏一致的標準。尤其，當外界質疑民進黨政府傾全力搞「大罷免」的時候，中選會卻自己捲入戰場中，更將嚴重傷害制度公信力。

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