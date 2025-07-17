選前喊告急搶救違規？李進勇挨批後改口

大罷免第一波七月廿六日投票，從昨天凌晨零時起不可發布、轉述、引用各種民調。中選委主委李進勇昨一度表示，如果宣稱「告急」，就個案認定還是會被認為違反規定。但國民黨立委許宇甄舉例說「我的選情告急，我要搶救」，連「告急」都不能說嗎？李進勇則改口，連說兩次「我沒有說不能」。

立法院內政委員會昨考察北市中山區公所罷免案投開票所規畫情形，李進勇與立委許宇甄、麥玉珍等人到場。

考察前，媒體提問：政治人物預估掉幾席、誰告急、陣營催票率不夠等等，是否違反選罷法？李進勇回應「是的」，昨天開始不可談及各種民調，希望大家不要以身試法。媒體追問：講出「告急」字眼也不行？李進勇表示，法律規定很清楚，嚴格說起來，實務上就個案認定，還是會認為違反規定。

昨天考察最後進行意見交流時，許宇甄再問，最後這十天到底能不能講搶救，例如「我的選情告急，我要搶救。」李進勇回應，具體的競選行為不方便下定論，必須就個案討論；如果有檢舉到中選會，還要請地方選委會蒐證後，再提中選會認定。

許宇甄追問：「告急也不能」？李進勇連忙說兩次「我沒有說不能」，但他不方便就這個問題在這個場合說「你不能、你不能」，並請立委體諒。許宇甄續質疑，為什麼李進勇會提到「有人檢舉須經中選會認定」？李回應，「我不是管太多，我是說如果有人檢舉」，但他不方便就個案下定論。另外，因颱風季節來臨，李進勇直呼「最好颱風不要來」；若不幸碰到，有兩個方案，一是「改期」，二是「換地方投開票」。

對於能否喊「告急」或「搶救」，中選會隨後緩頰說，罷免正反雙方並非不可以使用告急或搶救等詞，選務機關予以尊重，但不可藉告急、搶救挾帶民調。

但對李進勇的說法，藍白立委都質疑，李進勇自己也選舉過，如此說法根本是自打嘴巴；民進黨立委則認為，畢竟每場選舉都會出現「告急」字眼，要看怎麼詮釋；若告急字眼也代表某種民調，就要審慎討論。

「滑天下之大稽。」國民黨立委賴士葆批評，法源依據在哪？完全是恐嚇，李進勇成了民進黨打手，「喊告急跟民調有何干？」根本是因為現在只有國民黨立委被罷免，就是要讓人無法催票；李過去也多次參選，都不曾喊告急嗎？「完全是胡說八道，只為大罷免當打手」。

民眾黨團副總召張啓楷也批李進勇如此說法根本就是自打嘴巴，「麻煩中選會不要自居太上皇」。

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