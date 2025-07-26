快訊

不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

聽新聞
0:00 / 0:00

不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

聯合新聞網／ 綜合報導
726大罷免投票，圖為台北市某處投票所。路透社
726大罷免投票，圖為台北市某處投票所。路透社

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

罷免遍地開花，首波罷免名單共有25選區，其中包括24名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安。在國民黨、民進黨以及民眾黨紛紛出籠催票之下，藍營是否能保住立法院席次，或是綠營能夠翻轉政治版圖？《聯合新聞網》為您帶來最新開票進度，一看726罷免結果。

更新時間：17:12

《台北市》《新北市》《桃園市》《台中市》《其他縣市》

726大罷免投票，一反前幾日陰雨連綿，今日多地放晴，基隆、台北、桃園、花蓮等地可見投票人潮，預估最後投票率可望衝破5成。

台北市罷免開票情況

王鴻薇、徐巧芯遭罷團列為狙擊目標，目前王的同意、不同意票數為52368、57412，徐的同意、不同意票數為37562、44125。

另外，目前李彥秀的同意、不同意票數為51234、68523，目前羅智強的同意、不同意票數為35621、46872，目前賴士葆同意、不同意票數為36841、56214。

新北市罷免開票情況

葉元之被視為席位最危險立委之一，目前葉的同意、不同意票數為47088、49313。目前洪孟楷的同意、不同意票數為50887、65547，目前張智倫的同意、不同意票數為35370、49052，目前林德福的同意、不同意票數為30555、49408，目前廖先翔的同意、不同意票數為23448、32350。

桃園市罷免開票情況

桃園6席藍委全部面臨罷免危機，牛煦庭目前同意、不同意票數為33874、41879，涂權吉目前同意、不同意票數為22392、29683，魯明哲目前同意、不同意票數為31258、51873，萬美玲目前同意、不同意票數為38124、51842，呂玉玲目前同意、不同意票數為24898、42891，邱若華目前同意、不同意票數為23785、38591。

台中市罷免開票情況

台中市長盧秀燕子弟兵遭狙擊，廖偉翔目前同意、不同意票數為61838、80322，黃健豪目前同意、不同意票數為58113、77042，羅廷瑋目前同意、不同意票數為55015、64170。

其他縣市罷免開票情況

新竹市長高虹安目前同意、不同意票數為14897、21387，立委鄭正鈐目前同意、不同意票數為51824、67983。

基隆立委林沛洋目前同意、不同意票數為36396、54675。

雲林立委丁學忠目前同意、不同意票數為39813、50850。

花蓮立委傅崐萁目前同意、不同意票數為28325、38697。

台東立委黃建賓目前同意、不同意票數為22581、27027。

備註：最後票數請以中選會公告為主

罷免 門檻 國民黨 民眾黨 民進黨

相關新聞

不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

大罷免遍地開花，首波罷免名單共有25選區，其中包括24名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安。在國民黨、民進黨以及民眾黨紛紛出籠催票之下...

罷免結果晚間將揭曉…朱立倫將順勢交棒黨魁 盧秀燕表態之日不遠

首波罷免投票結果晚間即將出爐。無論投票結果如何，國民黨主席朱立倫早已下定決心，10月任期接滿後確定交棒，並於晚間記者會宣...

罷免即時開票／開票半小時！盧秀燕3子弟兵「不同意罷免」票數領先

大罷免今天下午4時開票，台中被罷免的國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，在開票30分鐘為止，3人不同意罷免票都高於罷免票。

罷免即時開票／反共護台志工聯盟開票之夜 民眾在立法院外等候結果

反共護台志工聯盟下午在立法院外濟南路舉辦「開票之夜」，與支持者一同守護最後一哩路。現場即時追蹤全台各地開票進度，現場將邀...

罷免即時開票／牛煦庭「不同意罷免」穩定領先 超越同意已逾1萬票

726罷免投票今天下午4時開票，桃園市第一選區立委牛煦庭的罷免結果備受關注。根據牛煦庭開票中心下午5時10分計票結果，目...

罷免即時開票／中四廖偉翔罷免案開票 不同意票暫領先

台中市第四選區國民黨立委廖偉翔罷免案，下午4時開票，根據國民黨台中市黨部下午5時開票結果，不同意罷免票1萬8676票，暫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。