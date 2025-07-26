不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

大罷免遍地開花，首波罷免名單共有25選區，其中包括24名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安。在國民黨、民進黨以及民眾黨紛紛出籠催票之下，藍營是否能保住立法院席次，或是綠營能夠翻轉政治版圖？《聯合新聞網》為您帶來最新開票進度，一看726罷免結果。

更新時間：17:12

《台北市》《新北市》《桃園市》《台中市》《其他縣市》

726大罷免投票，一反前幾日陰雨連綿，今日多地放晴，基隆、台北、桃園、花蓮等地可見投票人潮，預估最後投票率可望衝破5成。

台北市罷免開票情況

王鴻薇、徐巧芯遭罷團列為狙擊目標，目前王的同意、不同意票數為52368、57412，徐的同意、不同意票數為37562、44125。

另外，目前李彥秀的同意、不同意票數為51234、68523，目前羅智強的同意、不同意票數為35621、46872，目前賴士葆同意、不同意票數為36841、56214。

新北市罷免開票情況

葉元之被視為席位最危險立委之一，目前葉的同意、不同意票數為47088、49313。目前洪孟楷的同意、不同意票數為50887、65547，目前張智倫的同意、不同意票數為35370、49052，目前林德福的同意、不同意票數為30555、49408，目前廖先翔的同意、不同意票數為23448、32350。

桃園市罷免開票情況

桃園6席藍委全部面臨罷免危機，牛煦庭目前同意、不同意票數為33874、41879，涂權吉目前同意、不同意票數為22392、29683，魯明哲目前同意、不同意票數為31258、51873，萬美玲目前同意、不同意票數為38124、51842，呂玉玲目前同意、不同意票數為24898、42891，邱若華目前同意、不同意票數為23785、38591。

台中市罷免開票情況

台中市長盧秀燕子弟兵遭狙擊，廖偉翔目前同意、不同意票數為61838、80322，黃健豪目前同意、不同意票數為58113、77042，羅廷瑋目前同意、不同意票數為55015、64170。

其他縣市罷免開票情況

新竹市長高虹安目前同意、不同意票數為14897、21387，立委鄭正鈐目前同意、不同意票數為51824、67983。

基隆立委林沛洋目前同意、不同意票數為36396、54675。

雲林立委丁學忠目前同意、不同意票數為39813、50850。

花蓮立委傅崐萁目前同意、不同意票數為28325、38697。

台東立委黃建賓目前同意、不同意票數為22581、27027。

備註：最後票數請以中選會公告為主