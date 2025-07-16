罷團等喊罷免丁學忠 藍營籲反罷支持監督力量

罷團等人今天到雲林縣舉辦晚會，齊喊「大罷免大成功」、「罷免丁學忠、國會不走鐘」；國民黨雲林縣黨部呼籲民眾不要再被民進黨騙了，「反對大罷免，支持監督的力量」。

「罷免是愛，反共護台」公民晚會今天在雲林縣登場，現場以音樂結合公民行動，展開民主對話，凝聚眾人守護自由的最大共識。

網紅「八炯」、鄉土作家吳音寧和民進黨立委劉建國等人輪番助講，董事長樂團演唱多首歌曲，炒熱現場氣氛，上千人齊喊「大罷免大成功」、「罷免丁學忠、國會不走鐘」。

民進黨前立委、中央畜產會董事長蘇治芬以行動挺罷免，並在臉書（Facebook）寫下自己是台灣人，雖然她的力量小，但是大家愛的力量大；雲林罷團「雲林拔釘」發言人露西歸也說，「我們不願意做中國人，我們是台灣人，生是台灣人、死是台灣鬼」。

八炯表示，自己剛從美加返台，在海外鼓勵旅外台灣人返台投票，還提到今天收到黑函，指他和前聯電董事長曹興誠等5人「舔共」，對此，他認為對手已經沒招了，開始攻擊平民，「拒絕親中賣台、護台灣」。

吳音寧指出，現在立法院藍白加起來的席次大於民進黨，許多公民團體看不過立法院亂象，因此發起罷免案。同意罷免是對台灣這塊土地和台灣法治的愛，而不是讓人毀憲亂政。

國民黨立委丁學忠告訴中央社記者，「毀憲亂政」是他們的口頭禪、「抗中保台」是他們的口號，已沿用數十年，民眾也厭倦了，唯有為地方爭取權利才是正道，尊重他們的發言。

國民黨雲林縣黨部主委、立委張嘉郡說，基層百姓早已民不聊生、苦不堪言，但民進黨政府聽不進民意，頻頻對在野黨發動政爭，造謠抹黑抹紅樣樣來，目的就是要躲避國會監督，走向獨裁、專制，呼籲民眾不要再被民進黨騙了，「反對大罷免，支持監督的力量」。

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