罷團等喊罷免丁學忠 藍營籲反罷支持監督力量

中央社／ 雲林縣16日電

罷團等人今天到雲林縣舉辦晚會，齊喊「大罷免大成功」、「罷免丁學忠、國會不走鐘」；國民黨雲林縣黨部呼籲民眾不要再被民進黨騙了，「反對大罷免，支持監督的力量」。

「罷免是愛，反共護台」公民晚會今天在雲林縣登場，現場以音樂結合公民行動，展開民主對話，凝聚眾人守護自由的最大共識。

網紅「八炯」、鄉土作家吳音寧和民進黨立委劉建國等人輪番助講，董事長樂團演唱多首歌曲，炒熱現場氣氛，上千人齊喊「大罷免大成功」、「罷免丁學忠、國會不走鐘」。

民進黨前立委、中央畜產會董事長蘇治芬以行動挺罷免，並在臉書（Facebook）寫下自己是台灣人，雖然她的力量小，但是大家愛的力量大；雲林罷團「雲林拔釘」發言人露西歸也說，「我們不願意做中國人，我們是台灣人，生是台灣人、死是台灣鬼」。

八炯表示，自己剛從美加返台，在海外鼓勵旅外台灣人返台投票，還提到今天收到黑函，指他和前聯電董事長曹興誠等5人「舔共」，對此，他認為對手已經沒招了，開始攻擊平民，「拒絕親中賣台、護台灣」。

吳音寧指出，現在立法院藍白加起來的席次大於民進黨，許多公民團體看不過立法院亂象，因此發起罷免案。同意罷免是對台灣這塊土地和台灣法治的愛，而不是讓人毀憲亂政。

國民黨立委丁學忠告訴中央社記者，「毀憲亂政」是他們的口頭禪、「抗中保台」是他們的口號，已沿用數十年，民眾也厭倦了，唯有為地方爭取權利才是正道，尊重他們的發言。

國民黨雲林縣黨部主委、立委張嘉郡說，基層百姓早已民不聊生、苦不堪言，但民進黨政府聽不進民意，頻頻對在野黨發動政爭，造謠抹黑抹紅樣樣來，目的就是要躲避國會監督，走向獨裁、專制，呼籲民眾不要再被民進黨騙了，「反對大罷免，支持監督的力量」。

蘇治芬 罷免 曹興誠 張嘉郡 吳音寧 劉建國 八炯 丁學忠

延伸閱讀

被批問政乏善 丁學忠反指罷免案無正當性

民調封關前最後預估！他推測最多罷掉11席 這6人最危險

雲林不是細漢仔！黃國昌挺反罷「火力全開」 送民進黨3字

30年努力恐化為泡影…韓國瑜：罷免若成功 台灣民主一場空

相關新聞

徐巧芯成綠營罷免頭號目標 沈富雄揭原因：她太有競爭力

首波罷免即將在7月26日投票，國民黨立委徐巧芯成為綠營強力針對的焦點人物，對此，前立委沈富雄分析，徐之所以遭綠營、民團強力鎖定，關鍵在於她展現出的政治潛力與影響力。

國民黨質疑賴清德恐挑罷免前夕戒嚴 王世堅：不可能

國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，大家慎防奧步，民進黨立院黨團總召柯建銘前幾天才恐嚇要用刑法100條對付在野立委，賴清德總...

「團結十講」改閉門 劍指傅崐萁？賴周六花蓮開講

賴清德總統「團結國家十講」第五講、第六講因南部風災暫停，傳出本周六將到花蓮第七講，且將閉門舉行。總統府發言人郭雅慧昨表示...

新聞眼／主委又惹議 中選會能守住中立？

罷免投票進入倒數十天封口期，中選會本應嚴謹執行選務中立，但中選會主委李進勇昨考察投票場地時，對「告急」、「搶救」是否適用...

選前喊告急搶救違規？李進勇挨批後改口

大罷免第一波七月廿六日投票，從昨天凌晨零時起不可發布、轉述、引用各種民調。中選委主委李進勇昨一度表示，如果宣稱「告急」，...

七星區立委罷免說明會登場 罷團、廖先翔正面對決

今(16)日國民黨立委廖先翔罷免案公辦電視說明會登場，齊心斷翔罷團領銜人陳正敬、立委廖先翔兩人同台正面對決，雙方就白匏湖社會住宅、核廢料以及兩岸議題進行攻防。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。