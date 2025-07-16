侯友宜籲726站出來 痛批民進黨與人民對著幹

桃園市立委魯明哲今晚在中壢舉辦「反惡罷挺桃園」大內壢團結之夜，新北市長侯友宜用大家都是拜關公的人，呼籲支持魯明哲都是關公正義之神站出來，並批評，現在高關稅時代，要跟人好好做朋友、團結在一起，結果台灣製造兩岸緊張，台灣未來的安定在那裡？與民眾對著幹，為了台灣未來，大家要捍衛自由正義出來投票。

魯明哲這場「反惡罷挺桃園」團結之夜，吸引上千支持者到場高喊「我們不同意罷免」，侯友宜表示，魯明哲非常認真，在立法院執行率100%，「現在好好做事的人卻有問題，要被民進黨無差別罷免」，他幾十年來從未看到做事的人還被罷免，這有道理嗎？

侯友宜表示，他是警察出身，魯的爸爸是軍人，魯是半個軍人，魯的父親打823砲戰的英雄，他是為捍衛台灣治安打仗，民進黨竟扣魯不反共大帽子，這種話聽得下去嗎？

他批評，民進黨一年多來沒做半件正事，普發1萬元還錢於民、還假於民，民進黨都反對，民進黨完全總沒有傾聽人民的聲音，與人民對著幹，對支持財劃法的立委全部要無差別罷免，民進黨用負面的態度讓正義無法走出來，台灣就沒有未來。

侯友宜說，他和魯都是拜關公的人，關公是正義之神，在場很多人也是拜關公的人，希望大家出來支持魯明哲站出來當關公的正義之神，726來投不同意罷免，捍衛台灣自由正義，呼籲鄉親看到「不」就蓋章，把魯明哲好立委留在立院好好做事。 立委魯明哲「反惡罷挺桃園」團結之夜，吸引上千支持者到場高喊「我們不同意罷免」。記者曾增勳／攝影 新北市長侯友宜（左二）站台挺好兄弟立委魯明哲（左一），批民進黨製造兩岸對立，要支持拜關公正義之神的選民站來來投不同意罷免。記者曾增勳／攝影 新北市長侯友宜挺好兄弟立委魯明哲，批民進黨製造兩岸對立，要支持拜關公正義之神的選民站來來投不同意罷免。記者曾增勳／攝影

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