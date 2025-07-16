立委罷免案10天後投票 基檢邀警調廉及移民機關查察不法

基檢成立「查察妨害罷免執行小組」今天揭牌運作，由基隆地檢署檢察長柯宜汾擔任為召集人，集結檢、警、調、廉及移民機關，全力嚴防不法行為。「罷免查察聯繫中心」也從今天起全天候運作，鼓勵民眾勇於檢舉，獎金最高2000萬元，共同守護民主價值。

基隆地檢署表示，基隆選區及新北市第12選區立委罷免案7月26日投開票，為確保罷免投票能公平公正，今天成立「查察妨害罷免執行小組」，並集合各機關召開「罷免查察期前策略會議」，跨機關凝聚共識，統和戰力，全力嚴防不法行為。

柯宜汾和基檢主任檢察官陳照世、黃聖，以及基隆市警察局長林信雄、新北市警局副局長張錦成、基隆市調站主任周至誠、基隆航調站主任陳耀輝、新北市調查處新店調查站副主任楊欣怡、基隆市政風處長李國正、移民署基隆市專勤隊長吳新富，共同篇執行小組揭牌，宣示執法決心。

儀式過後，眾人在基檢會議室舉辦罷免查察期前策略會議，各機關針對基隆選區、新北市第12選區罷免案現狀、查賄制暴工作具體規畫等工作，進行更新、討論及交換意見，凝聚共識。

柯宜汾再次強調嚴查買票、防制暴力、杜絕假訊息干擾、斷絕賭盤效應、阻絕境外勢力介選五大工作重點，提醒各機關有聞必查、有據必辦，在符合程序正義下全力執法，使罷免投票公平、公正且和平進行。

查察妨害罷免執行小組執行秘書陳照世表示，地檢署查察妨害罷免業務任務編組與部署、橫向聯繫方式、群眾突發事件緊急應變管道等均已建置完備，以地檢署為核心，結合警、調、廉、移民等機關，透過彼此分工、積極備戰。

「罷免查察聯繫中心」也在今日成立，提供民眾多元檢舉管道，除撥打檢舉電話0800-024-099（ 撥通後請按4），也可基檢官網「反賄選及妨害罷免情報站」，或利用傳真、電子郵件、LINE、Google表單等方式檢舉。聯繫中心即日起至7月30日下午5時30分，均有排班人員負責受理民眾檢舉，鼓勵民眾勇於檢舉，檢舉獎金最高可達2000萬元，一起守護民主價值。

基檢「查察妨害罷免執行小組」今天成立，由基隆地檢署檢察長柯宜汾擔任為召集人，集結檢、警、調、廉及移民機關，全力嚴防不法行為。記者邱瑞杰／翻攝 查察妨害罷免執行小組今天召開「罷免查察期前策略會議」，跨機關凝聚共識，統和戰力，全力嚴防不法行為。記者邱瑞杰／翻攝

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