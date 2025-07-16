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票投大罷免全民上戰場 趙少康：大罷免如過關「5天假、1萬元都沒了」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
票投大罷免全民上戰場，趙少康：如過關5天假、1萬元都沒了。記者游明煌／翻攝
票投大罷免全民上戰場，趙少康：如過關5天假、1萬元都沒了。記者游明煌／翻攝

國民黨基隆市黨部今晚舉行「反惡罷、護勞權」勞工造勢大會，中廣前董事長趙少康說，民進黨說藍白在立法院都沒有做好事，請問賴清德總統做了什麼好事，如果大罷免讓它過了，5天假沒有了、1萬塊沒有了、軍警消的加給也沒有了；趙少康並喊「票投民進黨台灣變戰場、票投大罷免全民上戰場。」

趙少康說，民進黨說藍白在立法院都沒有做好事，請問大家賴清德做了什麼好事，如果這次大罷免讓他過了，5天假沒有了、1萬塊沒有了、軍警消的加給也沒有了。

趙少康指出，難道林沛祥看起來像共匪嗎？共匪都在總統府、行政院中央部門裡，民進黨現在的民主就是獨裁，民進黨總是說抗中保台，說國民黨是中共同路人，但事實上，「票投民進黨台灣變戰場、票投大罷免全民上戰場。」，呼籲大家一人拉10票，一定要投下不同意罷免，才能真正救台灣。

市長謝國樑表示，他心裡很感慨，去年10月13日大家用不同意罷免讓他繼續為基隆打拚，結果現在罷免又來了，這對基隆是不公平的，林沛祥在立法院為基隆爭取建設相當多，如10億元低底盤電動公車全面汰換，這是林沛祥為基隆爭取的，7月26日一定要出門投不同意罷免。

林沛祥說，勞工是國家運轉的螺絲釘，每一位都很重要，不能讓勞工權益被大罷免犧牲，他始終與勞工站在一起。他與林國成委員過去一年多努力推動多項保障勞工的法案，但民進黨卻多次阻擋，為了反對而反對，只為了打擊在野陣營、發動大罷免。

林沛祥表示，要是他被罷免了，讓柯建銘當上立法院長，柯建銘的民主就是民進黨做主，會把他們推動的這些民生法案全部否決掉，因此絕不能讓民進黨得逞。這場罷免不是對個人，而是對整個基隆、對所有勞工、對台灣民主的制裁，他懇請大家7月26日一定要站出來，投下不同意罷免，讓他們繼續在立法院捍衛勞工的權益。

立委林國成表示，只要是關係到勞工權益的法案，林沛祥二話不說就簽下去了，為勞工爭取很多成果。立委劉書彬說，林沛祥這樣為基隆盡心盡力的好立委，呼籲投不同意罷免，給賴清德政府的一個不信任投票。

票投大罷免全民上戰場，趙少康：如過關5天假、1萬元都沒了。記者游明煌／翻攝
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