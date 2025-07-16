盧秀燕台中反罷站台 民團市府前開講挺罷免

台中市罷免投票將於26日舉行，正反雙方陣營今晚皆舉行宣傳活動，台中市長盧秀燕出席「反罷列車街頭開講」，公民團體則在市府前廣場舉行肥皂箱開講支持罷免，各自訴求主張。

國民黨陣營晚間在南屯區豐樂福德廟舉行「反罷列車街頭開講」，盧秀燕、南投縣長許淑華、國民黨立委張嘉郡及楊瓊瓔都現身力挺面臨3階罷免投票的國民黨第4選區立委廖偉翔、第5選區立委黃健豪、第6選區立委羅廷瑋等人。

盧秀燕表示，這次罷免很多人還不清楚，有人雖然不支持罷免，卻也不想出來投票，誤以為「不支持」就代表「不需要投票」，距離投票剩下10天，記得26日當天要帶身分證、印章及投票通知單出來投票，而且要蓋上「不同意罷免」，否則台中將減少3席積極問政的立法委員。

盧秀燕也向總統賴清德喊話，現階段要以救災為主，不要罷免，現在南台灣水深火熱中，建議總統應進駐台南及嘉義，以身作則，捲起袖子救災。

公民團體晚間則在台中市政府前廣場舉行肥皂箱開講，呼籲大家26日當天用選票告訴藍白立委，「選民可以用選票讓你們獲得權力，也可以用選票收回你們的職權」。

出席的民進黨台中市議員黃守達表示，大罷免運動一路走來，每一步都是奇蹟。當初藍白立委強硬擴權踐踏憲法，沒人想到會有數十萬青鳥走上街頭；當初喊出「大罷免、大成功」口號，沒人料到最後會是31比0的結果。儘管艱難，但大罷免運動後來都一步步做到了。

黃守達強調，「逆風向前」是台灣人的精神傳統。1996年面對飛彈危機、2014年面對服貿協議、2020年面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病），大家都堅持下來，這次當然可以。他呼籲，再過10天就是罷免投票日，請公民們「把同意變成行動，把支持化為力量」，一起投下同意罷免。

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