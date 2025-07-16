北市綠黨團首場罷免造勢破千人 林右昌轟普發一萬「公然買票」

大罷免第一波投票726登場，民進黨北市議會黨團今於內湖大湖公園舉辦第一場宣講，主辦單位聲稱破千人到場，民進黨秘書長林右昌痛批，國民黨普發一萬元現金就是「公然買票」，更指控傅崐萁等人受中國指示推動毀憲亂政法案，呼籲民眾團結起來，下架親中立委。

民進黨北市議會黨團上周舉行記者會宣布舉辦「台北同意罷！」系列活動，今天於內湖大湖公園舉辦第一場宣講，雖然下午下大雨，場地狀況不好，不過現場仍聚集不少民眾，準備約600張板凳幾乎全滿，主辦單位更喊出現場有破千人到場。

除了在地議員到場支持，包含立委吳思瑤、吳沛憶也到場站台、議員黨團總召陳慈慧、北市黨部主委張茂楠等人均到場，聯電創辦人曹興誠原訂壓軸到場但因身體不適臨時取消，而晚間8點左右民進黨秘書長林右昌也到場宣講。

吳思瑤大酸，國民黨「不賄選就不會選」，國家每一分毫都要用在人民身上，不需要大撒幣、財神爺，把後代經費都敗光光；吳沛憶也說，台灣已創下民主二次奇蹟，在重要歷史關鍵時刻，要一個拉一個，讓威權統治者知道擋不住人民，讓未來立院只剩下心中有台灣、願意跟人民站在一起好立委。

林右昌痛批，藍白上周通過普發現金1萬元法案，國民黨主席朱立倫還聲稱若藍委被罷掉錢就會被沒收，「這不就是公開買票？」，國民黨這一年種種行為讓許多公民團體看不下去站出來罷免，在各界不看好情況下一路到今天有31席藍委進入三階，呼籲民眾站出來，更要幫忙拉票，「真正的國民黨是反共的」呼籲支持中華民國的人團結起來，下架藍委。

林右昌指出，「擒賊先擒王」這段時間有一大部分都在花蓮，去年4月開始國民黨團立院總召傅崐萁帶了10多位藍營立委去中國大陸領旨後，國會亂象變衍生，和民眾黨團總召黃國昌聯手通過許多毀憲亂政法案，傅就是此次大罷免「首惡」，更帶著一群小弟、小妹，配合掏空台灣、弱化國安。

反共護台志工聯盟3號志工曹興誠原本會出席「台北同意罷！」港湖首發場助講，因為感冒臨時取消，活動最後所有來賓在台上大合影中結束。記者蘇健忠／攝影 立委大罷免進入最後十天，晚上台北市議會民進黨團舉辦的「台北同意罷！」首發場在台北市內湖舉辦，現場吸引破千人到場，晚會熱鬧滾滾。記者蘇健忠／攝影 台北市議會民進黨團舉辦的「台北同意罷！」首發場在台北市內湖舉辦，鎖定罷免內湖南港立委李彥秀。記者蘇健忠／攝影

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