韓國瑜赴台東挺黃建賓 綠營籲民眾站出來投罷免

立法院長韓國瑜今天現身台東市力挺國民黨立委黃建賓，籲民眾投下不同意罷免票。民進黨台東縣黨部表示，「罷免黃建賓就是罷免傅崐萁」，籲民眾站出來投同意罷免票。

曾擔任過台東市長、現任國民黨籍縣議員張國洲今晚在台東市豐榮路舉辦大型反罷免宣講，包括韓國瑜、國民黨秘書長黃健庭、台東縣長饒慶鈴，都上台懇請民眾投下不同意罷免票。

韓國瑜表示，為什麼國民黨在立法院的30幾個立委都要被罷免，不分好壞，所以這是政治謀殺，「全部殺光光」；如果真的有立委牽涉到貪污、腐敗，全民自動提出罷免，大家都會沒話講，但今天是不分青紅皂白，無差別罷免，「這已經不是民主政治，而是政治屠殺」。

他說，「這張選票從來沒看過」，非常不合理，黃建賓的好壞，應該是讓台東縣民在下一屆選舉時來決定。

黃建賓表示，台東民眾的支持和鼓勵讓他很有底氣和走下去的動力，也對因為幫他而遭到檢調單位不友善對待的支持者感到抱歉，大家用手上的不同意罷免票告訴執政黨，「我們除了有良心還有信心」。

民進黨台東縣黨部透過訊息細數國民黨立委傅崐萁在立法院的所作所為，呼籲民眾7月26日非常重要，一定要站出來，「罷免黃建賓就是罷免傅崐萁」。

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