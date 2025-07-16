「台北同意罷！」晚會首場在內湖 千人熱鬧滾滾拚罷免李彥秀
立委大罷免進入最後十天，晚上民進黨台北市議會黨團舉辦的「台北同意罷！」首發場在台北市內湖舉辦，鎖定罷免內湖南港立委李彥秀，現場吸引破千人到場，晚會熱鬧滾滾。
現場邀請立委吳思瑤、吳沛憶、王義川、民進黨秘書長林右昌輪流助講，各區罷團也上台分享罷免連署的過程，呼籲來賓記得7月26日去投票。
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