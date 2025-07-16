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影／險爆粗口！綠指普發一萬違法 盧秀燕：大罷免若過不「甩」民眾陳情

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
首波大罷免藍委投票進入倒數，台中市長盧秀燕（中）今晚為藍委廖偉翔（左二）反罷免站台。記者趙容萱／攝影
首波大罷免藍委投票進入倒數，台中市長盧秀燕（中）今晚為藍委廖偉翔（左二）反罷免站台。記者趙容萱／攝影

首波大罷免藍委投票進入倒數，台中市長盧秀燕今晚為藍委廖偉翔反罷免站台時說，民進黨指普發現金1萬元是違法的，那前總統蔡英文曾普發現金二次就不違法？若這次讓大罷免通過，未來民眾陳情，民進黨都不會理、不甩（閩南語）。講到激動處，差點爆粗口，還好被立委羅廷瑋、廖偉翔制止，引起民眾哄堂大笑。

盧秀燕話鋒一轉說，粗話不能明講，她回頭看羅、廖二人表情不太對，趕快剎車，羅、廖也出聲制止她，所以他們（藍委）有顧市長嗎？台下的群眾喊「有！」

廖偉翔今晚在台中市南屯區豐樂福德廟舉辦「反惡罷廟口開講」，包括盧秀燕、南投縣長許淑華、「最強菜農」林佳新、立委羅廷瑋與黃健豪與楊瓊瓔等人到場相挺。

盧秀燕說，她為台中向中央爭取預算，比其他人困難，你知道什麼原因？一旁的羅廷瑋說，不同政黨。台中爭取到前瞻預算比高雄少1千多億元，還好新當選的廖偉翔、羅廷瑋與黃健豪等人去修改財政劃分法，因此台中市每年可多增加262億元來建設台中。

盧秀燕指出，這次反罷免並不是為了這3名藍委，現在藍委為民眾爭取到普發現金一萬元，民進黨卻指這是違法的。中央向人民課稅，是違法的嗎？為什麼人民繳稅不違法，還稅於民卻是違法？這樣有道理嗎？更何況，前總統蔡英文就曾發過，若真的違法，那之前蔡英文就曾普發現金二次，分別為3000元、6000元，就不違法？

盧秀燕說明，去年中央稅收超收5000億元，立法院三讀通過國民黨團所提普發現金一萬元，把超收稅金的一半還稅於民。「若我們這次不阻擋，讓這次大罷免通過，未來民眾有什麼陳情、要求、拜託，他都不會理，連立委通過法律他都沒『甩』、沒在管」。

盧秀燕講到激動處，差點爆粗口「甩懶」（閩南語，意即「理睬」），一旁的羅廷瑋、廖偉翔見狀連忙阻止。

首波大罷免藍委投票進入倒數，台中市長盧秀燕（右五）今晚為藍委廖偉翔（右六）反罷免站台。記者趙容萱／攝影
首波大罷免藍委投票進入倒數，台中市長盧秀燕（右五）今晚為藍委廖偉翔（右六）反罷免站台。記者趙容萱／攝影
首波大罷免藍委投票進入倒數，台中市長盧秀燕（前排中）今晚為藍委廖偉翔（前排右二）反罷免站台。記者趙容萱／攝影
首波大罷免藍委投票進入倒數，台中市長盧秀燕（前排中）今晚為藍委廖偉翔（前排右二）反罷免站台。記者趙容萱／攝影

羅廷瑋 罷免 盧秀燕 民進黨 普發一萬 廖偉翔

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