影／險爆粗口！綠指普發一萬違法 盧秀燕：大罷免若過不「甩」民眾陳情
首波大罷免藍委投票進入倒數，台中市長盧秀燕今晚為藍委廖偉翔反罷免站台時說，民進黨指普發現金1萬元是違法的，那前總統蔡英文曾普發現金二次就不違法？若這次讓大罷免通過，未來民眾陳情，民進黨都不會理、不甩（閩南語）。講到激動處，差點爆粗口，還好被立委羅廷瑋、廖偉翔制止，引起民眾哄堂大笑。
盧秀燕話鋒一轉說，粗話不能明講，她回頭看羅、廖二人表情不太對，趕快剎車，羅、廖也出聲制止她，所以他們（藍委）有顧市長嗎？台下的群眾喊「有！」
廖偉翔今晚在台中市南屯區豐樂福德廟舉辦「反惡罷廟口開講」，包括盧秀燕、南投縣長許淑華、「最強菜農」林佳新、立委羅廷瑋與黃健豪與楊瓊瓔等人到場相挺。
盧秀燕說，她為台中向中央爭取預算，比其他人困難，你知道什麼原因？一旁的羅廷瑋說，不同政黨。台中爭取到前瞻預算比高雄少1千多億元，還好新當選的廖偉翔、羅廷瑋與黃健豪等人去修改財政劃分法，因此台中市每年可多增加262億元來建設台中。
盧秀燕指出，這次反罷免並不是為了這3名藍委，現在藍委為民眾爭取到普發現金一萬元，民進黨卻指這是違法的。中央向人民課稅，是違法的嗎？為什麼人民繳稅不違法，還稅於民卻是違法？這樣有道理嗎？更何況，前總統蔡英文就曾發過，若真的違法，那之前蔡英文就曾普發現金二次，分別為3000元、6000元，就不違法？
盧秀燕說明，去年中央稅收超收5000億元，立法院三讀通過國民黨團所提普發現金一萬元，把超收稅金的一半還稅於民。「若我們這次不阻擋，讓這次大罷免通過，未來民眾有什麼陳情、要求、拜託，他都不會理，連立委通過法律他都沒『甩』、沒在管」。
盧秀燕講到激動處，差點爆粗口「甩懶」（閩南語，意即「理睬」），一旁的羅廷瑋、廖偉翔見狀連忙阻止。
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言