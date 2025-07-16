823砲戰英雄後代魯明哲遭罵舔共 侯友宜怒：聽不下去

新北市長侯友宜今天晚上到中壢為國民黨立委魯明哲反罷免宣講活動站台，開頭先提自己曾經在桃園當警察局長，強調魯明哲從市民代表、縣議員一路做到市長，2人共同成長，而他是刑警出身，對錯分明，見魯被抹黑罷免，呼籲民眾站出來伸張正義。

侯友宜指出，魯明哲的父親是軍人，打過823砲戰，魯身為軍人子弟卻被污衊「舔共」，實在笑話，讓人聽不下去，「這種政府、這種造謠的人有天理嗎？」

侯友宜也說，魯明哲非常認真做事，質詢率百分之百，爭取地方建設，又沒做錯事，卻要被罷免，天理何在，「我從來沒有看過這樣的政府，無差別罷免，有道理嗎」；另外，身為立委替地方爭取預算，通過賴清德總統在市長任內也在爭取預算的財劃法，大家支持改革，卻有人反對，連放假的小確幸，民進黨也不支持，普發一萬元現金也一樣，都跟人民對幹，還對支持的立委進行無差別罷免，藉此一黨獨大，箝制人民聲音，實在沒道理。

侯友宜說，支持魯明哲的人都是關公的正義之神，一定要公正公義，也要用情義力挺。而未來也很重要，當別人用刑法第100條對付國民黨，用污衊的態度讓正義沒辦法走出來，台灣就沒有未來，所以這一票不僅是為了魯明哲，更是為了台灣的未來、自由與正義，一定要投不同意罷免票。

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