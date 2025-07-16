蔣萬安為兄弟站台反惡罷 痛批民進黨選輸就翻桌

桃園市立委魯明哲今晚在中壢舉辦大內壢團結之夜，前來助陣的台北市長蔣萬安痛批，民進黨選輸就翻桌，現在立法院少數不服氣，被強力的監督不滿意，非要用納稅人的錢一直選，選到他們滿意為止，「我們絕對不能接受」。

魯明哲這場「反惡罷挺桃園」團結之夜，吸引上千支持者到場高喊「我們不同意罷免」，氣氛激烈，蔣萬安率先站台掛保證表示，魯明哲是他兄弟、最認真的立委，爭取福國利民的法案、政策，所作所為符合民眾期待，現在物價上漲、台幣升值，為百姓爭取普發1萬元，是將超收稅金還給民眾，卻遭行政院長卓榮泰說是債留子孫，「這完全是假消息」。

蔣萬安表示，國民黨立委不僅爭取還錢於民、還假於民，讓台灣勞工不再過勞，也為國軍家爭取加薪，魯明哲尊重軍人弟兄，更關心地方建設，爭取機捷延伸線、台鐵、捷運綠線、中豐交流道，推動中壢地區交通發展，魯一心一意、念茲在茲為地方民眾。

蔣說，民進黨選輸翻桌不服氣，製造混亂，非要用納稅人的錢一直選選到他們滿意為止，「我們絕對不能能接受」，呼籲鄉親好朋友，就是用手中的選票7月26日出來投不同意，反對民進黨製造民眾對立、不再縱容民進黨撕裂民眾感情增加彼此仇恨，讓國家回到正軌，社會安定。 台北市長蔣萬安為立委魯明哲站台痛批民進黨選就翻桌，籲大家出來投不同意罷免，受民眾歡迎。記者曾增勳／攝影 台北市長蔣萬安為立委魯明哲站台痛批民進黨選就翻桌，籲大家出來投不同意罷免。記者曾增勳／攝影 台北市長蔣萬安為立委魯明哲站台痛批民進黨選就翻桌，籲大家出來投不同意罷免。記者曾增勳／攝影

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