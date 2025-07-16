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韓國瑜台東反罷免力挺黃建賓 自嘲頭都禿光了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
立法院長韓國瑜（左）今天傍晚參加台東「反惡罷、護台東」造勢活動，替黨籍立委黃建賓站台宣講。記者尤聰光／攝影
立法院長韓國瑜（左）今天傍晚參加台東「反惡罷、護台東」造勢活動，替黨籍立委黃建賓站台宣講。記者尤聰光／攝影

全台大罷免活動進入倒數階段，台東罷免及反罷接連邀請大咖宣講，昨晚罷免團體宣講邀請曾在「麻辣鮮師」主演萬老師的民進黨不分區立委郭昱晴開講，今晚藍營舉辦「反惡罷、護台東」造勢則邀請重量級立法院長韓國瑜宣講，雙方陣營互別苗頭。

「反惡罷、護台東」造勢活動在市區豐安宮舉行，現場近千支持者用行動表示力挺，包括國民黨秘書長黃健庭、縣長饒慶鈴、議長吳秀華、市長陳銘風及議員代表等黨公職幹部出席。在主持人帶動下，現場氣氛相當熱絡，國旗飄揚。

韓國瑜對於未能在花蓮替傅崐萁站台宣講說明表示，他早上11點半接見一位重要貴賓後，從立法院立刻開車往花蓮，預計在3點多到花蓮，未料高速公路堵車，他不得不再回到新蘇澳再坐火車到了花蓮，但時間湊不攏，只能改天再過去。

他這一路搭車換車，深感台東20萬縣民要一條平安回家的道路是多麼多麼的重要，他說黃建賓在立法院大聲疾呼花東快一定要趕快建立起來。他不解民進黨及罷團黃建賓是到底做了什麼傷天害理之事？ 是在立法院有貪汙？竟然無差別、沒理由罷免。

韓國瑜說，他上次1年多前來台東豐安宮幫黃建賓輔選站台，結果不到1年多的時間，有人要罷免他。今天他同樣來到同一個地點場子，也是替黃建賓站台，卻是拜託大家投下不同意罷免。那個時候他一頭秀髮，一年半再來，頭髮沒有了。

他表示，民進黨及罷團今天不分青紅皂白搞罷免，已經不是民主政治，而是政治屠殺，如果國民黨726，過不了這一關，未來的立法院，未來的中華民國，包括政府5院，再加上掌握媒體及網軍，全國所有的權利集中到一個黨，就會失去制衡，少了監督。

韓國瑜也細數黃建賓在立院的表現，包括阻止東部海岸線設置風力發電，守護美麗的海邊，也支援及修訂財化法，讓台東縣政府可以多分得將近135億經費，同時也支持全民普發現金，讓人民合情合理的領過去政府超收的稅金，畢竟沒有錢萬萬不能。

他強調，政府去年超收的稅金，超收了5千多億，拿一半不到的錢還給老百姓還稅於民，一點也不過分，過去蘇貞昌當行政院長也發過6000元，現在新加坡也在發，南韓也在發，台灣為什麼不能發，所以大家要支持黃建賓，一定要出來投不同意罷免。

韓國瑜表示，就像去年10月13號基隆市長謝國樑罷免案，明明做得好好的，卻要被民進黨政治鬥爭搞罷免，好在謝國樑做得好，8萬多基隆市民用他們的智慧和勇氣投票，不同意罷免支援謝國樑，讓他繼續留任，台東鄉親也要一起來做黃建賓的後盾。

立法院長韓國瑜（中）抵達台東宣講前，前往豐安宮參拜祈福。記者尤聰光／攝影
立法院長韓國瑜（中）抵達台東宣講前，前往豐安宮參拜祈福。記者尤聰光／攝影
台東藍營重要政治人物全都到場，和立法院長韓國瑜一起替黃建賓加油打氣。記者尤聰光／攝影
台東藍營重要政治人物全都到場，和立法院長韓國瑜一起替黃建賓加油打氣。記者尤聰光／攝影

黃建賓 韓國瑜 罷免 國民黨

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