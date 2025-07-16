快訊

女足教練逼抽血換學分！教部怒轟台師大「糟糕」 將追溯過去研究案

顏清標父親93歲辭世 罕見5代同堂傳佳話

網紅鳳梨開車遭槍擊影像曝光 歹徒囂張騎射冒槍火、路人掩耳逃

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜助陣掃街臨時取消 傅崐萁稱之後一定來

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣黨部出示照片，表示韓國瑜確實是在蘇花公路遇到事故塞車，無法及時趕到花蓮才會延期。圖／國民黨縣黨部提供
國民黨花蓮縣黨部出示照片，表示韓國瑜確實是在蘇花公路遇到事故塞車，無法及時趕到花蓮才會延期。圖／國民黨縣黨部提供

立法院長韓國瑜原定今天下午到花蓮為國民黨立院黨團總召傅崐萁站台，卻臨時取消。傅崐萁說，韓國瑜確實是因為蘇花事故造成塞車來不及趕到花蓮，為免影響晚間在台東的行程才改期，之後一定會來。

韓國瑜原定下午2時40分到花蓮，與傅崐萁一起車掃，拜託鄉親26日投下「不同意罷免」的一票，但活動開始前臨時取消。不過，韓晚間在台東力挺黨籍立委黃建賓的反惡罷晚會照常出席，引發討論。

國民黨花蓮縣黨部拿出照片澄清，韓國瑜車隊今天行經台9線蘇花公路時，因蘇花114.6公里處一輛滿載砂石的曳引車打滑側翻，導致車斗內的砂石大量傾倒至路面，波及對向一輛行駛中的小客車，雖然雙方駕駛都沒有大礙，但事故導致現場交通一斷受阻，車輛回堵，韓國瑜座車也因此卡在車陣中。

縣黨部表示，韓國瑜確實是因為蘇花事故影響，行程被迫延誤，最終未能如原定計畫抵達花蓮參與傅崐萁的拜票活動，但已立即致電向傅崐萁表達堅定支持，也呼籲花蓮鄉親珍惜民主機制，理性投下不同意罷免票。

傅崐萁感謝韓國瑜的支持，並表示今天掃街行程雖因蘇花事故改期，但之後韓國瑜院長一定會來。

立法院長韓國瑜。聯合報系資料照
立法院長韓國瑜。聯合報系資料照

黃建賓 韓國瑜 蘇花公路 罷免 傅崐萁

延伸閱讀

關鍵時刻韓國瑜合體傅崐萁突取消 國民黨吐原因仍惹疑猜

韓國瑜首度花蓮反惡罷 傅崐萁再轟柯建銘：想當院長

罷免說明會登場 傅崐萁：民進黨得逞普發1萬、5天假都沒收

昨罷團找郭昱晴、今反罷請來韓國瑜 大咖台東宣講催票

相關新聞

徐巧芯成綠營罷免頭號目標 沈富雄揭原因：她太有競爭力

首波罷免即將在7月26日投票，國民黨立委徐巧芯成為綠營強力針對的焦點人物，對此，前立委沈富雄分析，徐之所以遭綠營、民團強力鎖定，關鍵在於她展現出的政治潛力與影響力。

國民黨質疑賴清德恐挑罷免前夕戒嚴 王世堅：不可能

國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，大家慎防奧步，民進黨立院黨團總召柯建銘前幾天才恐嚇要用刑法100條對付在野立委，賴清德總...

韓國瑜助陣掃街臨時取消 傅崐萁稱之後一定來

立法院長韓國瑜原定今天下午到花蓮為國民黨立院黨團總召傅崐萁站台，卻臨時取消。傅崐萁說，韓國瑜確實是因為蘇花事故造成塞車來...

中投首長聯手反罷！盧秀燕今晚聯手許淑華為廖偉翔站台

首波大罷免藍委投票進入倒數，台中市長盧秀燕今晚聯手南投縣長許淑華，為列首波罷免的立委廖偉翔站台反罷免。

罷免選舉臨近 士檢邀集警調廉移正式啟動查察機制

立委罷免選舉將至，士林地檢署今成立分區查察聯繫中心，邀集警、調、廉、移等機關代表舉辦罷免選舉查察策略座談會，正式啟動妨害...

藍白反惡罷黃金周大集結 黃國昌將與國民黨北市5立委同台

首波大罷免投票進入倒數，本周是選前黃金周，民眾黨規畫在新竹與台北舉辦反惡罷活動，活動主軸分別為「反惡罷護新竹」及「反罷要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。