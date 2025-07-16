韓國瑜助陣掃街臨時取消 傅崐萁稱之後一定來

立法院長韓國瑜原定今天下午到花蓮為國民黨立院黨團總召傅崐萁站台，卻臨時取消。傅崐萁說，韓國瑜確實是因為蘇花事故造成塞車來不及趕到花蓮，為免影響晚間在台東的行程才改期，之後一定會來。

韓國瑜原定下午2時40分到花蓮，與傅崐萁一起車掃，拜託鄉親26日投下「不同意罷免」的一票，但活動開始前臨時取消。不過，韓晚間在台東力挺黨籍立委黃建賓的反惡罷晚會照常出席，引發討論。

國民黨花蓮縣黨部拿出照片澄清，韓國瑜車隊今天行經台9線蘇花公路時，因蘇花114.6公里處一輛滿載砂石的曳引車打滑側翻，導致車斗內的砂石大量傾倒至路面，波及對向一輛行駛中的小客車，雖然雙方駕駛都沒有大礙，但事故導致現場交通一斷受阻，車輛回堵，韓國瑜座車也因此卡在車陣中。

縣黨部表示，韓國瑜確實是因為蘇花事故影響，行程被迫延誤，最終未能如原定計畫抵達花蓮參與傅崐萁的拜票活動，但已立即致電向傅崐萁表達堅定支持，也呼籲花蓮鄉親珍惜民主機制，理性投下不同意罷免票。

傅崐萁感謝韓國瑜的支持，並表示今天掃街行程雖因蘇花事故改期，但之後韓國瑜院長一定會來。 立法院長韓國瑜。聯合報系資料照

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