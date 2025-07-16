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中投首長聯手反罷！盧秀燕今晚聯手許淑華為廖偉翔站台

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「最強菜農」林佳新（左）今晚為藍委廖偉翔站台反罷免。記者趙容萱／攝影
「最強菜農」林佳新（左）今晚為藍委廖偉翔站台反罷免。記者趙容萱／攝影

首波大罷免藍委投票進入倒數，台中市長盧秀燕今晚聯手南投縣長許淑華，為列首波罷免的立委廖偉翔站台反罷免。

盧秀燕繼上周六戰鬥藍在台中迷你蛋舉辦的「再愛我一次」反惡罷造勢晚會後，今晚聯手南投縣長許淑華、「最強菜農」林佳新、立委羅廷瑋黃健豪楊瓊瓔等人出席廖偉翔在豐樂福德廟舉辦的「反惡罷廟口開講」。

藍委黃健豪（中）今晚為藍委廖偉翔站台反罷免。記者趙容萱／攝影
藍委黃健豪（中）今晚為藍委廖偉翔站台反罷免。記者趙容萱／攝影

黃健豪 許淑華 羅廷瑋 罷免 盧秀燕 楊瓊瓔 廖偉翔

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