中投首長聯手反罷！盧秀燕今晚聯手許淑華為廖偉翔站台

首波大罷免藍委投票進入倒數，台中市長盧秀燕今晚聯手南投縣長許淑華，為列首波罷免的立委廖偉翔站台反罷免。

盧秀燕繼上周六戰鬥藍在台中迷你蛋舉辦的「再愛我一次」反惡罷造勢晚會後，今晚聯手南投縣長許淑華、「最強菜農」林佳新、立委羅廷瑋與黃健豪與楊瓊瓔等人出席廖偉翔在豐樂福德廟舉辦的「反惡罷廟口開講」。 藍委黃健豪（中）今晚為藍委廖偉翔站台反罷免。記者趙容萱／攝影

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