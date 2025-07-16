聽新聞
0:00 / 0:00
罷免選舉臨近 士檢邀集警調廉移正式啟動查察機制
立委罷免選舉將至，士林地檢署今成立分區查察聯繫中心，邀集警、調、廉、移等機關代表舉辦罷免選舉查察策略座談會，正式啟動妨害選舉查察機制。
會議中，各機關代表針對士林地檢署轄內罷免案進行選情分析，統整「查賄、制暴、賭盤、假訊息、境外資金」等5大工作重點，檢察長張云綺強調，查察工作應秉持公正中立，注意程序正義，投票當日秩序維護尤為重要，要求各機關保持密切聯繫，以因應突發狀況。
檢方另提醒，提醒民眾如有發現賄選或有妨害罷免投票不法情事，可勇於檢舉，地檢署對於檢舉人身分絕對保密，請檢舉人放心。
檢舉方式:
一、專線電話：0800-024-099#4、（02）2836-1425
二、傳真號碼：（02）2838-1109
三、電子信箱：slcn@mail.moj.gov.tw
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言