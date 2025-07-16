罷免選舉臨近 士檢邀集警調廉移正式啟動查察機制

立委罷免選舉將至，士林地檢署今成立分區查察聯繫中心，邀集警、調、廉、移等機關代表舉辦罷免選舉查察策略座談會，正式啟動妨害選舉查察機制。

會議中，各機關代表針對士林地檢署轄內罷免案進行選情分析，統整「查賄、制暴、賭盤、假訊息、境外資金」等5大工作重點，檢察長張云綺強調，查察工作應秉持公正中立，注意程序正義，投票當日秩序維護尤為重要，要求各機關保持密切聯繫，以因應突發狀況。

檢方另提醒，提醒民眾如有發現賄選或有妨害罷免投票不法情事，可勇於檢舉，地檢署對於檢舉人身分絕對保密，請檢舉人放心。

檢舉方式: 一、專線電話：0800-024-099#4、（02）2836-1425 二、傳真號碼：（02）2838-1109 三、電子信箱：slcn@mail.moj.gov.tw

立委罷免選舉將至，士林地檢署今成立分區查察聯繫中心，邀集警、調、廉、移等機關代表舉辦罷免選舉查察策略座談會。記者李隆揆／翻攝

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