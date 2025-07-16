藍白反惡罷黃金周大集結 黃國昌將與國民黨北市5立委同台

首波大罷免投票進入倒數，本周是選前黃金周，民眾黨規畫在新竹與台北舉辦反惡罷活動，活動主軸分別為「反惡罷護新竹」及「反罷要贏台灣要贏」，不僅邀請多位藍營縣市首長為新竹市長高虹安站台，遭逢罷免危機的國民黨台北市立委也都將現身。

民眾黨下午舉行中央委員會後記者會，民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱表示，中度颱風丹娜絲重創中南部，民眾黨各地黨部及志工協助災民恢復家園，取得合格證照的防災士也會深入第一線，然而民進黨立委郭國文持續造謠，聲稱民眾黨搜集災民個人資料等，「這些都是假訊息，不要為了轉移賴政府救災不力抹黑民眾黨。」

吳怡萱強調，民眾黨沒有搜集災民個資，只是發放物資必須核對身分，核對身分無誤簽名後就能領取，反倒是賴清德總統南下勘災，結果出現很多語焉不詳的發言，郭國文不要再幫政府洗地，麻煩政府發揮該有的功能。

民眾黨發言人張彤表示，民眾黨將在7月19日舉辦「反惡罷護新竹」集結活動，包括民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安、新北市長侯友宜、苗栗縣長鍾東錦、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴等人都會到場，面對民進黨投入大量資源、極盡全力抹黑高虹安，就是要讓新竹棒球場等弊案石沈大海，民眾黨絕對會力抗惡罷到底。

民眾黨文宣部主任李頂立也說，民眾黨將在7月20日舉辦「反罷要贏台灣要贏」集結活動，今年是台灣解嚴38周年，然而台灣仍未遠離威權，南韓前總統尹錫悅去年宣布戒嚴，民進黨竟然主動跳出來大聲讚聲，賴總統今年片面宣布恢復軍事審判制度，民進黨立委柯建銘更把內亂罪掛在嘴邊，這些都是蠢蠢欲動的威權思想。

李頂立直言，如果大罷免大成功，台灣將會成為威權國度，民進黨想通過什麼法案就通過，司法院大法官跟國家通訊傳播委員會（NCC）也都是執政黨屬意人選，接下來就是司法跟媒體大權在手，台灣完全喪失在野黨監督能量，「各位的選票就是台灣民主的最後一道防線。」

李頂立強調，民眾黨選擇在大罷免黃金周聚集民進黨中央黨部，當天將由黃國昌率領民眾黨所有立委出席，而遭逢罷免危機的國民黨台北市立委王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、羅智強、賴士葆也會現身，另外還有國民黨立委吳宗憲、網紅館長陳之漢等人。

李頂立也說，台灣正站在民主跟威權的十字路口，沒有人能夠置身事外，不管是民眾黨或國民黨的支持者，大家都要站出來向威權投下不同意票。

媒體詢問，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪是否將為國民黨立委站台、出席民眾黨黃金周活動。李頂立表示，「接下來是否還有人會前來，我只能說該來的就會來」；吳怡萱則說，反罷團體都希望凝聚力量，共同集結對抗民進黨政府，如果國民黨有發出邀請，將會尊重陳佩琪的決定。

商品推薦