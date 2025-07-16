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林右昌批藍「了尾仔囝」 國民黨反擊：罷謝國樑不成功又來造謠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌批藍「了尾仔囝」 國民黨反擊：罷謝國樑不成功又來造謠，圖為林沛祥在街頭拜票。圖／林沛祥辦公室提供
林右昌批藍「了尾仔囝」 國民黨反擊：罷謝國樑不成功又來造謠，圖為林沛祥在街頭拜票。圖／林沛祥辦公室提供

民進黨祕書長林右昌今天參加「護國大遶境」時批普發1萬元是金光黨的「政策買票」，還批藍白兩黨是「了尾仔囝」，國民黨基隆市黨部發聲明駁斥，指真正的敗家子是林右昌，任內毫無表現丟政權，去年罷謝國樑不成功如今又來造謠，基隆市民不會健忘，更不會繼續被惡意操作所愚弄。

民進黨動員黨公職與罷免林沛祥民團志工，今天大遊行車掃，林右昌出席，並批普發1萬元是如同詐騙金光黨的「政策買票」，還批藍白兩黨是「了尾仔囝」。

國民黨基隆市黨部表示，林右昌曾擔任基隆市長8年，執政期間將東岸廣場經營權委由大日開發處理，甚至在市府產權尚未釐清的狀況下，放任私人經營者長期占用、利益不明，並藉此提出罷免謝國樑市長，試圖霸凌謝國樑市長，如今，罷免謝國樑已遭市民否決，法院判決更已陸續出爐，證明謝國樑的清白。

國民黨基隆市黨部說，當年的林右昌市長不僅毫無作為，甚至選擇與市民利益站在對立面。如今在罷免謝國樑失敗後，又回頭攻擊在野黨所推動的「還稅於民」普發1萬元，說這是政策買票，這樣的造謠完全就是林右昌在掩蓋自己出賣基隆，把基隆市的資產架空的陰謀，更是想掩飾民進黨政府超額徵收全民稅金，並想把公帑補助到綠友友的醜陋嘴臉。

國民黨基隆市黨部指出，民進黨選輸卻不甘願，藐視民主政治發動無差別罷免、干預地方政治的政治惡行，這才是真正浪費國家資源來操弄民意、撕裂社會的「了尾仔囝（敗家子）」。

「若是林右昌真的關心基隆，就請回頭看看自己留下的爛攤子。別一面卸責造謠，一面還妄想以黨高官身分對地方指指點點。」國民黨基隆市黨部說，基隆市民不會健忘，更不會繼續被惡意操作所愚弄。

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