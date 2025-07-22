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726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

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726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

聯合新聞網／ 綜合報導
7月26日台灣即將迎來史無前例的「大罷免」投票，全台將投票決定包括24位國民黨立委及新竹市長高虹安在內的25件罷免案，備受社會關注。圖／聯合報系資料照片
7月26日台灣即將迎來史無前例的「大罷免」投票，全台將投票決定包括24位國民黨立委及新竹市長高虹安在內的25件罷免案，備受社會關注。圖／聯合報系資料照片

7月26日台灣即將迎來史無前例的「大罷免投票，全台將投票決定包括24位國民黨立委及新竹市長高虹安在內的25件罷免案，備受社會關注。為幫助選民瞭解罷免門檻與後續流程，《聯合新聞網》特別彙整重點資訊，一次看懂關鍵細節。

罷免流程與門檻

依據《選罷法》規定，第一階段由選民提出罷免案，提議人需來自被罷免人原選舉區，且人數須達當地選舉人總數的1%以上。以2021年台中市立委陳柏惟罷免案為例，當時選舉人數為29萬1122人，提議門檻為2912人。

在我國罷免程序中，當第一階段提議由中選會審查通過後，即可進入第二階段連署。此階段須徵得原選舉區選舉人總數10%以上的有效連署，且罷免案的提議人不得重複成為連署人。以陳柏惟罷免案為例，當時第二階段須達成2萬9113份有效連署才符合門檻。

依照罷免對象不同，連署期限有所差異：

●立法委員、直轄市議員、直轄市長、縣（市）長之罷免為60日

●縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、原住民區長之罷免為40日

●鄉（鎮、市）民代表、原住民區民代表、村（里）長之罷免為20日

當地選舉委員會收到連署人名冊後，將啟動審核作業。審查時間依罷免對象而異，以確保連署資格的正確性與公平性：

●立法委員、直轄市議員、直轄市長、縣（市）長之罷免應於40日內

●縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、原住民區長之罷免應於20日內

●鄉（鎮、市）民代表、原住民區民代表、村（里）長之罷免應於15日內

查核無誤後，罷免案若成立，將在20至60日內舉行投票。投票結果需符合兩項條件才能通過：

一、同意票數須多於不同意票數

二、同意票數須達原選舉人總數四分之一以上

罷免成功or失敗後續走向

針對罷免案結果，若罷免成功，依《公職人員選舉罷免法》規定，被罷免人自公告日起（即投票後七日內公告結果），將立即解除職務，並不得再支領任何公職薪資與津貼，相關立法或行政職權亦即刻終止。此外，被罷免人自解除職務起四年內，不得在同一選區參選相同職務，但可轉往他區參選或角逐其他層級之公職。後續補選作業則須於罷免案確定後三個月內舉行，若案件進入訴訟程序，補選將延後至訴訟結束後再辦理。

反之，若罷免未過關，亦即同意票數未達選舉人總數的25%，或是有效不同意票數多於同意票數，依規定，該名被罷免人於剩餘任期內，將不再面臨同一職務的罷免提案，保障其行政或立法職權的穩定與延續。

罷免後是否補選？

《選罷法》與《地方制度法》規定，若區域立委剩下的任期不足一年，則不予補選；地方首長剩餘任期不足兩年者不再補選，由代理人代理至該屆任期屆滿為止。

故此次如有區域立委罷免成功，被罷免人所屬選區，依法應在罷免案確定後的三個月內辦理補選。

而現任新竹市長高虹安因剩餘任期不足兩年，若罷免案通過，將立即喪失市長資格並解職，並不再補選，依《地方制度法》第82條，直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長及村（里）長辭職、去職、死亡者，直轄市長由行政院派員代理；縣（市）長由內政部報請行政院派員代理。

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