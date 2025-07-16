新北罷免白熱化！李宇翔上午告發走路工 黃志雄下午隨即反告

民進黨新北市議員李宇翔昨天在個人臉書上爆料，指稱719反罷免造勢活動後，國民黨將發放500元走路工，今天上午前往調查局新北市調查處遞交相關事證並具名檢舉。下午國民黨新北市黨部主委黃志雄，隨即前往新北地檢署反告李宇翔涉嫌誣告及違反選罷法。

黃志雄再次聲明，719反罷免造勢活動是由新北市黨部主辦整個過程，包括相關的活動規劃、群眾號召，都是用理念、用訴求以及用熱情，來召喚民眾前來參與。大家都知道國民黨現在的財務非常拮据，對於該活動根本沒有能力，不會也不能發放所謂的500塊走路工。

黃志雄認為，國民黨新北市黨部昨天就已正式發出聲明稿，駁斥上述子虛烏有的訊息，但無論罷團或是李宇翔，仍持續造謠抹黑，甚至今天上午還告發，所以必須採取法律途徑，正式對李宇翔提告。

對於李宇翔藉由不實臉書發文，抹黑719反罷免造勢活動背後有走路工，以及罷團栽贓國民黨立委洪孟楷買票、發放走路工等不實謠言，立委洪孟楷、羅智強和黃志雄，昨天下午已前往新北地檢署提告違反選罷法，希望能遏止這種造謠抹黑的選風。

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