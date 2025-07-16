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新北罷免白熱化！李宇翔上午告發走路工 黃志雄下午隨即反告

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
民進黨新北市議員李宇翔指稱719反罷免造勢活動，國民黨將發放500元走路工，今天上午前往調查局遞交相關事證並具名檢舉。下午國民黨新北市黨部主委黃志雄隨即前往新北地檢署反告李宇翔涉嫌誣告及違反選罷法。記者蔣永佑／攝影
民進黨新北市議員李宇翔指稱719反罷免造勢活動，國民黨將發放500元走路工，今天上午前往調查局遞交相關事證並具名檢舉。下午國民黨新北市黨部主委黃志雄隨即前往新北地檢署反告李宇翔涉嫌誣告及違反選罷法。記者蔣永佑／攝影

民進黨新北市議員李宇翔昨天在個人臉書上爆料，指稱719反罷免造勢活動後，國民黨將發放500元走路工，今天上午前往調查局新北市調查處遞交相關事證並具名檢舉。下午國民黨新北市黨部主委黃志雄，隨即前往新北地檢署反告李宇翔涉嫌誣告及違反選罷法

黃志雄再次聲明，719反罷免造勢活動是由新北市黨部主辦整個過程，包括相關的活動規劃、群眾號召，都是用理念、用訴求以及用熱情，來召喚民眾前來參與。大家都知道國民黨現在的財務非常拮据，對於該活動根本沒有能力，不會也不能發放所謂的500塊走路工。

黃志雄認為，國民黨新北市黨部昨天就已正式發出聲明稿，駁斥上述子虛烏有的訊息，但無論罷團或是李宇翔，仍持續造謠抹黑，甚至今天上午還告發，所以必須採取法律途徑，正式對李宇翔提告。

對於李宇翔藉由不實臉書發文，抹黑719反罷免造勢活動背後有走路工，以及罷團栽贓國民黨立委洪孟楷買票、發放走路工等不實謠言，立委洪孟楷、羅智強和黃志雄，昨天下午已前往新北地檢署提告違反選罷法，希望能遏止這種造謠抹黑的選風。

黃志雄 選罷法 走路工 罷免 民進黨 李宇翔 國民黨

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