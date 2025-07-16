七星區立委罷免說明會登場 罷團、廖先翔正面對決

今(16)日國民黨立委廖先翔罷免案公辦電視說明會登場，齊心斷翔罷團領銜人陳正敬、立委廖先翔兩人同台正面對決，雙方就白匏湖社會住宅、核廢料以及兩岸議題進行攻防。

罷免、反罷免兩方，這是第一次碰到面，一開始，在休息室兩人先握手拍照，新北市第12選區，國民黨立委廖先翔罷免案公辦電視說明會在觀天下有線電視登場，在主持人開場後，先由罷免連署領銜人陳正敬率先發言，先講罷免理由，再提赴大陸交流、接著講到地方的白匏湖社宅以及核廢料等等。

領銜人陳正敬指出，今天重點就是在質疑廖委員過去一年國會的表現，這表現大家都是有目共睹，但今天廖委員的回應比較像是在回應賴總統、比較像是在回應民進黨，不是在回應當地的選民，這有點可惜，因為，今天準備了很多要好好請教的東西，但很多問題廖委員還是避重就輕，並沒有正面回答，7/26日希望大家出來投票，投下同意罷免，讓國家恢復正常、社會恢復秩序。

立法委員廖先翔表示，很高興有這機會，能夠針對這一年多來罷免團體做的一些指控，跟民眾做澄清，也很高興很多議題也獲得了領銜人的理解，有許多問題都在今天澄清了，7/26日要做什麼樣的選擇，我想大家都已經非常的清楚了，民主需要制衡、政府需要監督，7/26日大家一起站出來，投下不同意票，守護中華民國的憲政民主體制。

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